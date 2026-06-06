"12. Genç Türkiye Forumu" Kayseri\'de yapıldı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen "12. Genç Türkiye Forumu", MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla Kayseri'de yapıldı.

'Hibrit Tehditler Çağında Yeni Güvenlik Mimarisi' temasıyla düzenlenen program, Türkiye'nin farklı illerinden 18-30 yaş aralığındaki yaklaşık 500 gencin katılımıyla başladı. Forumda konuşan TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, forum kapsamında gün boyu farklı illerden gelen gençlerin beyin fırtınası yaptıklarını, bakan düzeyindeki katılımcılarla 4 yıldır gençleri konunun muhataplarıyla buluşturduklarını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Ustaosmanoğlu, bu hedefin yalnızca bir güvenlik politikası olmadığını, gelecek ve gençler için sorumluluk alınması gereken bir alan olduğunu belirtti. Terörle mücadele sonucunda dağların terörden arındığını, şehirlerin huzura kavuştuğunu ifade eden Ustaosmanoğlu, "Bugün yalnızca haberlerde duyduğumuz Cudi, Gabar, Hakkari, Cehennem Deresi, Eruh gibi yerlerde şu an çok kıymetli spor faaliyetleri, aynı zamanda turistik geziler yapılıyorsa bu ülkemizin bir başarısıdır. Terörsüz bir Türkiye bizim gençliğe bırakacağımız en kıymetli mirastır ve terörsüz Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza gençlerimiz adına ve Türkiye Cumhuriyeti milleti adına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise; Kayseri'nin Anadolu'nun tam ortasında, sürekli Türkiye'ye katma değer üreten bir şehir olduğunu ifade etti. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a gençlere verdiği önemden dolayı teşekkür eden Çiçek, "Sürekli gençlerle ilgili bir şey yapmak gerektiğini belirtti. 'Tüm dünyada gençlerle ilgili bir yangın var' demişti. Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da olan olaylar kendisinin ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Biz de aynı derdin ortağı olarak mücadeleye devam edeceğiz. Ayrıca ülkemizin etrafı yangın yeriyken Türkiye'nin bir huzur adası şeklinde olmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yol arkadaşı Milli İstihbarat Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Foruma; MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. - KAYSERİ