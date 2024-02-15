Kayseri'de İşgücü Piyasasına Yönelik Yeni Proje Başlatıldı - Son Dakika
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Kayseri'de İşgücü Piyasasına Yönelik Yeni Proje Başlatıldı

Kayseri\'de İşgücü Piyasasına Yönelik Yeni Proje Başlatıldı

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, işgücü piyasasının nitelikli beyaz yaka eleman ihtiyacını karşılamak adına yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olan iş arayanlara 'Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri' eğitimleri verilecek ve bu kişiler işverenlerle buluşturularak istihdamları sağlanacak. Başvurular çevrim içi olarak alınacak ve uygun adaylarla yüz yüze eğitimlere başlanacak.

15.02.2024 18:20  Güncelleme: 18:20
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Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından işgücü piyasasının nitelikli beyaz yaka eleman ihtiyacını karşılamak adına yeni bir proje başlatıldı.

Proje kapsamında ilk olarak üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olan ve hali hazırda istihdam olanağı bulamamış iş arayanlara yönelik olarak iş kulübü bünyesinde "Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri" eğitimlerinin verilmesi ve sonrasında bu kişilerin işverenlerle buluşturularak istihdamlarının sağlanması planlanıyor. Çalışma kapsamında öncelikle çeşitli mühendislik bölümlerinden mezun iş arayanların belirlenmesi amacıyla ilk olarak 19-29 Şubat tarihlerinde çevrim içi olarak ön başvurular alınacak.

İstekli kişilerin Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan link üzerinden başvurularını yapmaları gerektiğinin belirtildiği açıklamada, yapılan başvurular kontrol edilerek uygun adaylarla gruplar oluşturulacağı ve yüz yüze eğitimlere başlanılacağı belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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