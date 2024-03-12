12 Mart İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü Kutlandı

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12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "İstiklal Marşı'mız başlı başına bir şaheserdir" dedi.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1. Alaeddin Keykubad Konferans Salonu'nunda Sümer Fen Lisesi tarafından organize edilen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Ayşe Ak, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda; öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un Bülbül şiiri okundu. Daha sonra bir konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Bazı sözler vardır. Bazen kitap okuruz, bazen şiir okuruz. Öyle güzel sözlerle karşılaşırız ki çok etkileniriz. Orada çok önemli nasihatler vardır. Orada çok önemli bir duruş görürüz. Ancak ardından o sözün sahibini tanıdığımızda hayal kırıklığına uğrarız. Çünkü o sözü yazanla o söz arasında hiç alaka yoktur. O yazdığı sözleri kendi hayatında yaşamıyordur. Doğru ol demiştir ama kendisi doğru değildir. O kadar büyük hayal kırıklığıdır ki çok üzülürüz. Artık ondan sonra o dinlediğimiz sözler, o kadar etkili gelmez. Ancak İstiklal Marşı ile Mehmet Akif Ersoy arasındaki ilişki bambaşka bir ilişkidir. Mehmet Akif Ersoy, aynı İstiklal Marşı'ndaki gibi bir adamdır. Dosdoğrudur. O yüzden ilk çıkardığı dergisinin adı Sırat-i Müstakim'dir. Sonrasında ise Sebilürreşad'ı çıkarmıştır. Hepsi doğru yol anlamına gelir. Sadakatlidir, arkadaşları yalan söylediğini ömürlerince görmemiştir. Çünkü bize anlatılan bütün hikayelerinde Mehmet Akif Ersoy'un dürüstlüğü ve doğruluğu üzerinedir. İnsan içerisindeki duyguları ve doğru yaşayışını kaleme dökünce İstiklal Marşı gibi bir şey çıkıyor ortaya" şeklinde konuştu.

"İstiklal Marşı'mız başlı başına bir şaheserdir"

İstiklal Marşı'nın başlı başına bir şaheser olduğunu dile getiren Vali Çiçek, "İstiklal Marşı zor günlerde yazılmış. Daha savaş kazanılmamış. Askerlerimiz hala cephede. Ancak sanki bugün içinde yazılmış. Okuduğumuzda bin yıl ötesinden gelen bir tarihi içerisine almış, o zor zamanlardaki Kurtuluş Savaş'ını desteklemiş, bugüne de ışıklar saçıyor. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nda 'korkma' diye başladığı gibi kendisi de hiç korkmamıştır. İstiklal Marşı'mız gerçekten başlı başına bir şaheserdir. İçerisinde öyle sözler var ki hepimizi alıp, başka bir yere götüren, tüylerimizi diken diken eden" dedi.

Programda; Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan video gösterisi ve İstiklal Marşı'nın yazılış serüveni anlatıldı. Daha sonra Çanakkale Şehitleri ve Sakarya Marşı'nın koro tarafından okunulması ile devam eden program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Resim Sergisi'nin gezilmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ