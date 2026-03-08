Kayseri'de Kadınlar Günü Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Kadınlar Günü Yürüyüşü

Kayseri\'de Kadınlar Günü Yürüyüşü
08.03.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın hakları için yürüyüş düzenlendi, eşitlik vurgulandı.

Kayseri'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadınlar Platformu tarafından kadın hakları için yürüyüş düzenlendi.

Sivas caddesi üzerinde bulunan bir AVM önünde toplanan yaklaşık 300 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadın haklarına dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşlerinin ardından basın açıklaması gerçekleştiren Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu; "Bugün 8 Mart; kadın emeğinin, direncinin ve eşitlik mücadelesinin günüdür. Bugün, insanca çalışma şartları için direnen kadın işçilerin mirasının günüdür. Farklı kurum ve görüşlerden kadınlar bugün burada bir aradayız. Coğrafyalarımız farklı, kültürlerimiz farklı olsa da kadınların yaşadıkları ortaktır. Kadınların yaşadığı eşitsizlik ve adaletsizlik ortaktır. Afganistan'da kız çocuklarının eğitim haklarının elinden alınması da, İran'da kadınların özgürlük taleplerinin bastırılması da bizim sorunumuzdur. Savaş bölgelerinde evini, hayatını ve evlatlarını kaybeden kadınların acısı hepimizin acısıdır. Kadın cinayetleri durmuyor. Günde en az bir kadın katlediliyor. Türkiye'de aynı gün 6 kadın katledildi" dedi.

"Bu tablo bir tesadüf değildir"

Kadın cinayetlerine değinen Karaoğlu; "2026 yılının ilk ayında 22 kadın öldürüldü. 14 kadının ölümü ise kayıtlara şüpheli olarak geçti. Bu tablo bir tesadüf değildir. Şiddet yalnızca evlerde yaşanmıyor. Henüz birkaç gün önce İstanbul'da bir okulda öğretmen Fatma Nur Özçelik, öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bir öğretmen, bir kadın, bir eğitim emekçisi. Yine birkaç gün önce Türkiye'nin yüreğini yakan başka bir olay yaşandı. Fatma Nur Çelik ve 8 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. 8 Mart aynı zamanda kadın emeğinin günüdür. İşten ilk çıkarılan kişi kadın oluyor. Güvencesiz çalışmaya en çok kadınlar itiliyor. Ev içi bakım yükü kadınların omuzlarında kalıyor. Kadınlar çalışsa bile eşit işe eşit ücret alamıyor. Kadın emeğinin görünmez kılınmasına ve değersizleştirilmesine karşı çıkıyoruz. Kadın cinayetlerine karşı mücadeleyi büyütüyoruz. Kadın emeğinin görünür olması için çalışıyoruz. Ekonomik eşitsizliklere karşı ses çıkarıyoruz. Afganistanlı, İranlı ve dünyanın her yerindeki kadınlarla dayanışma kuruyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kadınlar Günü, Kayseri, 8 Mart, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Kadınlar Günü Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu

16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
15:14
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:32:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kadınlar Günü Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.