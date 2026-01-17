Büyükşehir, kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışında 47 mahalle yolunu ulaşıma açtı - Son Dakika
Büyükşehir, kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışında 47 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Büyükşehir, kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışında 47 mahalle yolunu ulaşıma açtı
17.01.2026 15:18  Güncelleme: 15:20
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, devam eden kar yağışlarında ulaşıma engel olan yolları açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. 47 mahalle yolu ulaşıma açılırken, Felahiye ve Kocasinan'da da yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmet Daire Başkanlığı, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, devam eden kar yağışlarında ulaşımın aksamaması için özverili çalışmalarını sürdürürken, kırsaldaki 47 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kar yağışı nedeni ile kapanan yollarda ekipler, yol açma çalışmalarına devam ederken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeni ile Bünyan ilçesinde 4, Felahiye ilçesinde 3, Kocasinan ilçesinde 15, Sarıoğlan ilçesinde 6, Talas ilçesinde 7 ve Tomarza ilçesinde 12 mahalle yolu olmak üzere toplam 47 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımın olumsuz etkilendiği Felahiye'de 8 ve Kocasinan'da 9 mahalle yolu olmak üzere ise toplam 17 mahalle yolunda çalışmalar ise hızla devam ediyor.

Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlıkları koordinasyonunda gece gündüz yürütülen çalışmalarda Büyükşehir, şehir merkezi ve kırsal alanlarda toplam 156 araç ve 421 personel görev yapıyor. Kar yağışı öncesinde alınan tedbirler sayesinde ekipler, özellikle yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde kapanan yolları kısa sürede yeniden ulaşıma açmaya devam ediyor. - KAYSERİ

Büyükşehir, kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışında 47 mahalle yolunu ulaşıma açtı

