Kayseri\'de Kırsal Ulaşım İçin 107 Milyon TL\'lik Yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kocasinan ilçesine bağlı Yüreğil, Eyim ve Kuşcağız mahallelerini birbirine bağlayan ve bölge ulaşımı açısından büyük öneme sahip 15 kilometrelik grup yoluna yönelik çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini duyurdu. Başkan Büyükkılıç, yapılan kapsamlı çalışmalarla 32 bin ton sıcak asfalt kullanılarak yaklaşık 107 milyon TL'lik yatırımın bölgeye kazandırıldığını açıkladı.

Kayseri'nin dört bir yanında altyapıdan eğitime, tarım ve hayvancılıktan turizme, kültür sanattan sağlığa kadar hemen her alanda yatırımları Kayserililerle buluşturan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelere yatırımda hız kesmiyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda Kocasinan ilçesinde birden çok mahalleyi birbirine ve ilçe merkezine bağlayan önemli bir grup yolunda yürütülen genişletme ve altyapı çalışmaları gerçekleştirilirken, sıcak asfalt çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi. Birden fazla mahalleye hizmet edecek olan yolun yapımında 32 bin ton sıcak asfalt kullanılırken, söz konusu çalışmanın maliyeti yaklaşık 107 milyon TL oldu. Kayseri'nin dört bir yanına hizmet götürmeye devam ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç; kırsala olan yatırımların hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Kocasinan ilçesindeki önemli grup yolunda genişletme, zemin iyileştirme, altyapı yenileme ve yağmur suyu drenaj sistemlerinin tamamlandığını ifade eden Büyükkılıç, bölge halkının artık modern ve konforlu bir ulaşıma kavuştuğunu söyledi. Yapılan bu yatırımla birlikte, ulaşım konforunun arttırıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini arttırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şehir merkezinden kırsala kadar her bölge bizim için önemli. Bu yatırım da bunun somut bir örneğidir" dedi. Büyükkılıç, açıklamasında mahalle muhtarları ve bölge halkının memnuniyetini görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, yatırımların süreceğinin altını çizdi. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise ulaşım konforunu arttıran önemli hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini iletti. Kuşcağız Mahallesi Muhtarı Nurullah Uslu, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın verdiği hizmetlerden dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. Verdikleri hizmetlerden memnunuz." dedi.

Büyükşehir belediyesinin asfalt çalışması ile Yüreğil'in konfora kavuştuğunu dile getiren Yüreğil Mahallesi Muhtarı Hacı Mustafa Çam ise; "Mahallemize yapılan bu güzel asfalt çalışmasından dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Yasin Harmancı'ya sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Beklenen bu çalışma sayesinde mahallemiz hem konfora kavuştu hem de yaşanabilir bir hale geldi. Sağ olsunlar, hizmet bu, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışması sayesinde bölge halkına modern ve konforlu ulaşım imkanı sağlanmasının yanında mevsimsel deformasyonlara bağlı olarak her yıl bütçeye ek yük olarak yansıyan bakım-onarım maliyetleri en aza indirilmiş olacak. - KAYSERİ