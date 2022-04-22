Kayseri'de Kudüs'e destek için araç konvoyu düzenlendi - Son Dakika

Kayseri'de Kudüs'e destek için araç konvoyu düzenlendi

Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı Fevzi Konaç:

"Paramparça olmuş İslam alemi Kudüs'te yaşanılanları film izler gibi sadece izliyor"

KAYSERİ - Kayseri'de sivil toplum kuruluşları tarafından Kudüs'e destek vermek için 'kardeş ruhuyla' sloganıyla araç konvoyu düzenlendi.

Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Kudüs'e destek için araç konvoyu düzenledi. Yakut Mahallesi'nde toplanan üyeler, buradan araçları ile Talas ilçesinde bulunan paraşüt iniş alanına kadar konvoy düzenledi. 7'den 70'e vatandaşlarda ellerindeki Filistin ve Türk bayrakları ile konvoya destek verdi.

Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı Fevzi Konaç, etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada, "Son yıllarda özellikle ve bilinçli olarak her ramazan işgalci siyonist İsrail oradaki Müslümanlara zulmediyor. İstikrarlı olarak ve artarak devam edegelen bir acı evlerimize misafir oluyor. Canımız yanıyor, yüreğimiz kanıyor, iftarda lokmalarımız boğazımıza düğümleniyor. Heyhat ki; gözümüzün içine baka baka işlenen cinayetleri, mescidimizin izzetine ve onuruna dokunulmasını, yaşlı, kadın, çocuk demeden yapılan zulümleri, paramparça olmuş İslam alemi bir film gibi sadece izliyor. İşte İsrail'in asıl gücü ve cüretkarlığı teknolojisi ve Amerika'nın arkasında olmasında değil, Müslümanların dağınıklığından ve başsız oluşundan geliyor. Çünkü onlar bu psikolojik savaşta biliyorlar ki; kendi başının derdine düşmüş çoğu İslam ülkesinin ve Müslümanın Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın derdine yanacak mecali bile yok" ifadelerini kullandı.