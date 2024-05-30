Kayseri\'de Kur\'an Kursu Öğrencileri Yılsonu Şenliği Düzenledi

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kur'an kurslarında eğitim gören 2 bin 653 öğrenci için düzenlenen yılsonu şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim alan 2 bin 653 öğrencinin katılımı ile yılsonu kapanış şenliği yapıldı. Kadir Has Kongre Merkezi açık alanında gerçekleştirilen şenlikte, minik Kur'an kursu öğrencileri şiirler, ilahiler ile katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Şenlikte davetliler "Fetih Gününde Geleceğin 2 bin 653 Fatihleriyle" yazılı afiş ile karşılanırken, İstanbul'un fethi gösterisinde miniklerin heyecanı ve coşkusu objektiflere yansıdı. Öğrencilerin gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda mehter takımı da sahne aldı.

Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, "4-6 yaş Kur'an kurslarımız maneviyatı sağlam nesillerin yetişmesinde büyük rol oynuyor. Bu çalışmalarımız her sene daha da artarak devam edecek. Ben öğrencilerimize, ailelerine, emeği geçen öğreticilerimize, Kocasinan Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına gönülden teşekkür ediyor, kurslarını bitiren yavrularımıza Rabbimden başarı dolu bir ömür niyaz ediyorum. 2 bin 653 öğrencimiz bugün yılsonu bitiş merasimini gerçekleştirdi. Bugün aslında çok önemli bir gündür. 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıl dönemü. Fetih Günü'nde fatihlerin geçişini yaptık, fatihleri mezun ettik. İnşallah büyüdüklerinde bu yavrularımız milletimize, devletimize ve Ümmet-i Muhammed'e hayırlı evlatlar olacaktır. Tüm öğrencilerimiz bu seneki eğitimlerini çok verimli geçirdiler. Bu vesile ile yöneticilerimize, öğreticilerimize, anne ve babalara ve tabii ki minik yavrularımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Şenliğin ardından minikler alana kurulan seyyar oyun parklarında oynamanın mutluluğunu yaşadı. Programa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, İl Müftü Vekili Cabir Çelik, Kayseri İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın katıldı. - KAYSERİ