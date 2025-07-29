Kayseri\'de Merkez Bankası Başkanı ile Ekonomik Değerlendirme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın Kayseri'de gerçekleştirdiği programlara katılarak iş dünyası ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, hem Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen sunuma hem de Kayseri Sanayi Odası'ndaki istişare toplantısına katılarak ekonomik gelişmeleri yerinde değerlendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın Kayseri'de gerçekleştirdiği temaslara eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci'ye yaptığı ziyarete de eşlik etti. Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen heyet, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen ve "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunumun yapıldığı programa katıldı.

Kayseri'deki iş insanları, sanayiciler ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği sunumun oldukça verimli geçtiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Merkez Bankası Başkanımıza kıymetli anlatımları için teşekkür ediyoruz. Şehrimizdeki iş insanları, sanayiciler ve sektör temsilcilerinin katıldığı sunum tüm katılımcılar için çok verimli oldu" dedi.

Başkan Büyükkılıç, şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmanın içinde yer almaya devam edeceklerini belirtti. - KAYSERİ