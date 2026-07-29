Kayseri’de mesire alanında unutulan 700 bin TL değerindeki ziynet eşyasını belediye ekipleri buldu - Son Dakika
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Kayseri’de mesire alanında unutulan 700 bin TL değerindeki ziynet eşyasını belediye ekipleri buldu

Kayseri’de mesire alanında unutulan 700 bin TL değerindeki ziynet eşyasını belediye ekipleri buldu
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Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’nda piknik yapan bir aile 700 bin TL değerindeki ziynet dolu çantayı alanda unuttu.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda piknik yapan bir aile 700 bin TL değerindeki ziynet dolu çantayı alanda unuttu. Talas Belediyesi'ne bağlı Özel Güvenlikler tarafından bulunan çanta, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından aileye teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, H.Y. ve E.Y. çifti bebekleriyle birlikte piknik yapmak için Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'na gitti. Pikniğin ardından mesire alanından ayrılan çift içerisinde 700 bin TL değerinde ziynet ve döviz bulunan çantayı alanda unuttu. İçi ziynet dolu çanta Talas Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı özel güvenlikler Şaban Can Karlı ve Ahmet Şen tarafından bulundu. Tutanak altına alınan çanta aileye teslim edilmek üzere belediye binasına getirildi. Ailenin yıllardır yaptığı birikim Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından aileye teslim edildi. Aile kaybettikleri ziynet ve dövizlerinin bulunmasının sevincini yaşarken, emeği geçen güvenliklere ve Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Çantayı bularak, özverili bir davranış sergileyen belediye personeline teşekkür eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Talas Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'na Kayseri'nin her yerinden insanlarımız gelerek, piknik yapmak için bize misafir oluyorlar. Bu misafirlik sırasında bir ailemiz içerisinde 700 bin TL'lik ziynet ve döviz bulunan bir çantayı unutmuş. Güvenlik görevlilerimiz, Ahmet ve Şaban kardeşlerimde çantayı bulup, müdürümüze teslim ettiler. Kaybeden vatandaşlarımızda geldiler ve çantanın teslimini yaptık. Ben arkadaşlarımızı kutluyorum. Vatandaşlarımıza böyle güvenli bir ortam sağladığımız için de mutlu ve onurluyuz. Bu tür kazalar olur ama önce kaybedip, sonra sevindirmekte güzel. Bende zabıta teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Aileye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri’de mesire alanında unutulan 700 bin TL değerindeki ziynet eşyasını belediye ekipleri buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri’de mesire alanında unutulan 700 bin TL değerindeki ziynet eşyasını belediye ekipleri buldu - Son Dakika
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