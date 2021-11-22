Kayseri'de Metin Şentürk konser verecek - Son Dakika

Engelli ve kitap dostu Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açılışı gerçekleşecek 4. Kitap Fuarı'nda anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Sanatçı Metin Şentürk, özel günde özel bir konserle sevenleriyle bir araya geliyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel düzenlenecek etkinlikte, vatandaşlar hem kitap fuarını ziyaret edecek, hem de konserle keyifli zaman geçirecek. Türkiye'nin sevilen sanatçılarından olan Metin Şentürk'ün konseri 3 Aralık Cuma günü, saat 19.00'da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi, okurları, kitap kurtlarını ve tüm Kayserilileri hem fuara hem de konsere davet ediyor.

Öte yandan 3-12 Aralık günleri arasında gerçekleşecek Kayseri 4. Kitap Fuarı'nda, 270'den fazla yazar, 200'ün üzerinde yayınevi, 3 milyonu aşkın kitap ve 798 binden fazla ziyaretçi hedefleniyor. Belediyecilik hizmetlerini sadece altyapı-üstyapı ve imar çalışmaları olarak görmeyen Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gerek kitap fuarları ile kitapseverleri, gerekse konser, sergi, tiyatro, spor gibi etkinlikler ile toplumun bütün kesimlerine hitap eden belediyecilik anlayışıyla gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini vermeyi sürdürüyor. - KAYSERİ