Kayseri\'de metropol ilçelerin nüfusu azalırken, kırsal ilçelerin nüfusu arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre, Kayseri'de metropol ilçelerin nüfuslarında azalış olurken, kırsal ilçelerin nüfusları ise arttı.
TÜİK, 2023 yılı nüfus istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Kayseri'nin nüfusu yüzde 2.9 artarak 1 milyon 445 bin 683 olurken, merkez ilçelerin nüfusları da düştü. Melikgazi ilçesinin nüfusu yüzde 15 azalarak 585 bin 484, Kocasinan'ın nüfusu yüzde 3.4 azalarak 407 bin 600, Talas'ın nüfusu ise yüzde 6.2 azalarak 168 bin 172 oldu.
İlçelerin nüfusu arttı
Açıklanan verilere göre 2023 yılında ilçelerin nüfusları artış gösterdi. Develi'nin nüfusu yüzde 16'lık artışla 67 bin 918, Bünyan'ın nüfusu yüzde 37.3'lük artışla 30 bin 834, İncesu'nun nüfusu yüzde 45.5'lik artışla 30 bin 477, Pınarbaşı'nın nüfusu yüzde 129.3'lük artışla 24 bin 172, Sarıoğlan'ın nüfusu yüzde 139'luk artışla 15 bin 394, Hacılar'ın nüfusu yüzde 40.4'lük artışla 12 bin 979, Sarız'ın nüfusu yüzde 194.8'lik artışla 11 bin 278, Felahiye'nin nüfusu yüzde 189.6'lık artışla 6 bin 550, Akkışla'nın nüfusu yüzde 115.8'lik artışla 6 bin 246 ve Özvatan'ın nüfusu yüzde 169.2'lik artışla 4 bin 523 oldu. - KAYSERİ
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