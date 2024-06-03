Kayseri'de Nadir Bulunan 1951 Model Araca Özenen Ahmet Ayan - Son Dakika
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Kayseri'de Nadir Bulunan 1951 Model Araca Özenen Ahmet Ayan

Kayseri\'de Nadir Bulunan 1951 Model Araca Özenen Ahmet Ayan

Kayseri'de yaşayan Ahmet Ayan, geçmişte Adnan Menderes'in korumasının da kullandığı 1951 model aracına gözü gibi bakıyor. Yurtdışında da kullandığı klasik otomobili unutamayan Ayan, Türkiye'de aynı aracı buldu ve restore ettirdi. Aracın nadir bulunan bir model olduğunu belirten Ayan, ona duyduğu sevgiyi ve değeri anlattı. Aracı ailesinin bir üyesi gibi gören Ayan, onu nesillere bırakabilmek ve insanlarla paylaşabilmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

03.06.2024 13:18
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Kayseri'de yaşayan Ahmet Ayan, geçmişte Adnan Menderes'in korumasının da kullandığı 1951 model aracına gözü gibi bakıyor.

Kayseri'de yaşayan Ahmet Ayan; 20 yıla yakın yurtdışında kaldıktan sonra memleketine döndü. Yurtdışında da kullandığı klasik otomobili unutamayan Ayan; Türkiye'de de aynı araçtan buldu. Balıkesir'den aracı getirerek restore ettiren Ahmet Ayan; ilk gün ki haline getirdiği 1951 model araca gözü gibi bakıyor. Ayan; "Arabamız 1951 model ve benzinli. Almanya'da bunun aynısından bende vardı. Orada kendim bildiğim ve kullandığım için Türkiye'ye gelince de aynısını aradım. Biraz bulmak zor oldu ama bulduk. Bulduğumuzda aracımız baya bir kötü durumdaydı. Sanayide çok uğraştık. Epey zaman geçirdik. Hatta sanayicilerle bile samimi olduk. 6 ay boyunca aracımızın bakımlarını yaptırdık. Kayseri'mizde bu aracımızdan başka yok. Türkiye genelinde de 15 tane var. Nadir bulunan bir aracımız. Bu araçlar Adolf Hitler zamanında üretilmiştir. Hatta biz savaş dönemin de bu araçların planları toprağa gömülmüş diye duyduk. 1951 model olmasına karşın çok güzel yapılmış. Tekniği güzel" ifadelerini kullandı.

Aracına bedel biçemeyen Ayan; "Önemli olan insanın kalbindeki olan değeri. Bu aracın benim kalbimde farklı bir değeri var. Bu araca 'çocuğumuz gibi' diyebiliriz. Ailemizden birisi oldu. Hafta sonu çocuklar 'biraz gezelim' diyorlar. Gezip, dolaşmak için güneşli havaların gelmesini çok istiyoruz. Böyle bir aracı gün yüzünde tutmamız, hurdalığa göndermeyip de böyle canlı tutmamız gerçekten çok güzel bir şey. Nesillere bırakabilmemiz çok önemli. 1951 model aracımızı hayatta tutabilmek, insanların görücüsüne sunabilmek, 'gerçekten böyle bir araç varmış' deyip, bakılması güzel bir şey. 'Ağabey, fotoğraf çekinebilir miyiz' diyorlar. Bazı insanlar ücret talep edeceğimizi düşünüyor ama öyle bir şey olamaz. Sonuçta bunlar Allah'ın verdiği bir nimet. Bunlardan ücret talep edilmez. 'İçine oturup, fotoğraf çekinin' diyorum. Çünkü sadece benim değil, insanlarında paylaşmasını istiyorum. Onlar fotoğraf çekindikçe ben mutlu oluyorum" dedi.

Kayseri'ye böyle bir aracı kazandırdığı için mutlu olduğunun altını çizen Ahmet Ayan, "Ben aracı Balıkesir'de bir arkadaştan aldım. Ancak bana söylendiğine göre Adnan Menderes'in koruması tarafından kullanıldığı söylendi. Aldığımız arkadaşta sevdiğimiz bir arkadaştı. Almak için 2 kez yanına gittik. Biraz vermemek için nazlandı ama ikinci gittiğimizde nazını kırdık ve aracı aldık. Çok şükür Kayseri'mizde böyle bir aracı kazandırdık" şeklinde konuştu" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Nadir Bulunan 1951 Model Araca Özenen Ahmet Ayan - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Nadir Bulunan 1951 Model Araca Özenen Ahmet Ayan - Son Dakika
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