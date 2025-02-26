Kayseri\'de NİYEP ve KİPAP Bilgilendirme Toplantısı

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Kayseri Ticaret Odası'nda İŞKUR Destek Programları NİYEP ve KİPAP Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

KTO Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıya KTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı, İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, oda üyeleri ve girişimciler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı, "Bugün burada, iş gücü piyasasının en önemli unsurlarından biri olan nitelikli iş gücünü konuşmak, ülkemizin ve şehrimizin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak programları tanıtmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen bu anlamlı toplantıya katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz çağ, bilgi ve teknoloji ekseninde hızla değişen bir dünya düzeni sunuyor. Küresel rekabet ortamında başarılı olmanın ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamanın temel unsuru, güçlü bir insan kaynağına sahip olmaktır. Artık sadece sermaye ya da fiziki kaynaklar değil, donanımlı, yetkin ve kendini sürekli geliştiren bireyler ülkelerin ve şirketlerin en büyük sermayesi haline gelmiştir. İş dünyamızda nitelikli iş gücü eksikliği her geçen gün artmakta ve büyük bir sorun haline gelmektedir. Bu noktada, nitelikli iş gücünü artırmak, iş dünyasının rekabet gücünü artırmakla eşdeğerdir. Dijitalleşme, otomasyon, yapay zeka ve yeşil dönüşüm gibi kavramlar, iş hayatındaki dinamikleri köklü bir şekilde değiştirirken, mesleklerin de evrim geçirmesine neden oluyor. Bugün ihtiyaç duyulan iş gücü, sadece teknik bilgiye sahip olmakla kalmayıp, problem çözme, analitik düşünme, uyum sağlama ve yenilikçi bakış açısına sahip olmayı gerektiriyor. Bu süreçte kamu ve özel sektör iş birliğinin önemi garipsenemez. İş dünyasının taleplerine uygun insan kaynağını yetiştirmek ve istihdamı artırmak için geliştirilen destek programları, sadece bireylerin kariyerine yön vermekle kalmıyor, aynı zamanda işletmelerin de sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyor. İşte bu anlayışla hayata geçirilen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) ve Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP), hem bireysel gelişimi hem de iş dünyasının ihtiyaçlarını ön planda tutarak büyük bir değer oluşturuyor. Özellikle kadın istihdamı konusunda atılan adımlar, toplumsal kalkınma açısından büyük bir önem taşıyor. Kadınların iş gücüne katılım oranının artırılması, sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda sosyal adalet ve fırsat eşitliği açısından da kritik bir rol oynuyor. KİPAP ile kadın girişimciliği ve istihdamının teşvik edilmesi, ekonomik hayatta daha güçlü bir kadın varlığının sağlanması hedefleniyor. Diğer yandan, NİYEP ile sanayimizin, hizmet sektörümüzün ve teknoloji alanındaki işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu mesleki becerilere sahip iş gücünün yetiştirilmesi amaçlanıyor. İş dünyasının gelişimi için nitelikli insan kaynağı olmazsa olmaz bir gereklilik. Bu programların sağladığı eğitimler ve teşviklerle, sadece bugün değil, geleceğin iş dünyasına da yön verecek bireyler yetiştiriliyor. Bugün burada düzenlenen bilgilendirme toplantısının, tüm paydaşlarımız için verimli ve yol gösterici olacağına inanıyorum. Bu programları hayata geçiren İŞKUR başta olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara ve destek veren iş dünyası temsilcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak ise, "Bizler, işverenlerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yapan, iş arayan ve işvereni doğru eşleştirmeyle buluşturan, istihdamın artırılması işsizliğin önlenmesi faaliyetlerini yürüten bir istihdam kurumuyuz. İş ve meslek danışmanlarımızla, yönetim kurulu ekibimizle birlikte hizmet sunmaktayız. Kayseri'de kurumumuza kayıtlı 50 bine yakın işveren var. Bu işverenlerin tamamının da iş ve meslek danışmanı var. Kadın istihdamını da artırmak adına kısa adı KİPAP yani Kadın İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi, işverene ücret, prim ve vergi desteği sağlıyor. Aynı zamanda küçük çocuğu olan kadına da kreş yardımı yapıyoruz. Bunun da ayrıntılarını konuşacağız. Ben bir Kayserili olarak Kayseri'de çalışmaktan gurur duyuyorum. Çünkü Kayseri çok güzel bir şehir. STK'larıyla, odalarıyla, bürokratlarıyla, belediyesiyle çok güzel bir aidiyet bu. Bu birliğimiz, bütünlüğümüz hiç bozulmasın diyorum. Sizlere de buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum.

Konuşmaların ardından katılımcılara bilgilendirme sunumları yapıldı. - KAYSERİ