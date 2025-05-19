Kayseri\'de Öğrenciler Yere Düşen Türk Bayrağını Yakalayarak Alkış Topladı

Kayseri'de öğrenciler için gerçekleştirilen sosyal deneyde, yere düşen Türk bayrağını yakalayan öğrenciler büyük alkış topladı.

Talas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal deney hazırladı. İlçede bulunan Şehir Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi'nin bahçesine Türk Bayrağı asan belediye ekipleri, sonrasında yaşananları kayda almaya başladı. Öğrenciler teneffüs zilinin çalmasıyla beraber okulun bahçesinde gezerken, bayrak o anda yere düştü. Bayrağın düştüğünü gören öğrenciler, hızlı bir refleksle bayrağı yere düşmeden yakaladı.

O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Talas Belediye Başkanı Mutafa Yalçın, "Kırmızıyla beyazın birleştiği o an, yalnızca bir refleks değildi Bir milletin evlatları, yere düşmeden tuttu onurunu, geçmişini, geleceğini.

Çünkü bu topraklarda bayrak yere düşmez. Çünkü gençlik, hala en güzel yerden, yürekten geliyor. Atatürk'ü saygıyla anıyor, gençliğin sevgisi ve azmiyle yarınlara umutla bakıyoruz" dedi. - KAYSERİ