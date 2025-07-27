Kayseri\'de Öğrencilere Kırtasiye ve Beslenme Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde başlatılan kırtasiye yardımına bu yıl ilk kez beslenme desteği de eklendi. 2025-2026 eğitim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin her bir öğrencisi için 4 bin TL yardım yapılacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılından bu yana sürdürülen kırtasiye yardımlarına, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk kez beslenme desteği de eklendi. 'Beslenmem Çantamda, Belediyem Yanımda' sloganıyla duyurulan yeni uygulama ile her öğrenciye toplamda 4 bin TL kırtasiye ve beslenme yardımı yapılacak. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim yardımı programı kapsamında, 2022-2025 yılları arasında Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik toplamda 35 milyon 178 bin 25 TL kırtasiye desteği sağlandı. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 6 bin 277 ailenin 11 bin 946 öğrencisine 8 milyon 636 bin 750 TL, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 8 bin 281 ailenin 15 bin 624 öğrencisine 15 milyon 125 bin 250 TL ve 2024-2025 eğitim öğretim yılında 6 bin 255 ailenin 11 bin 937 öğrencisine 11 milyon 416 bin 250 TL olmak üzere toplamda, 20 bin 813 ailenin 39 bin 507 çocuğu toplam 35 milyon 178 bin 25 TL'lik bu destekten faydalandı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayacak beslenme yardımı, kırtasiye desteğinin yanında öğrenci başına verilen toplam yardımı 4.000 TL'ye çıkarıyor. Bu yardım, eğitim-öğretim yılının birinci ve ikinci dönem başlarında olmak üzere iki taksit şeklinde ailelerin hesaplarına yatırılacak. Yardımdan faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, başvurularını 1 Ağustos 2025 - 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında www.kayseri.bel.tr internet adresinden online olarak yapabilecek. Şahsen başvuru kabul edilmeyecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Eğitim, bizim için sadece bir hizmet alanı değil; bir geleceğe yatırım meselesidir. İhtiyaç sahibi ailelerimizin yavrularının kırtasiye ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, hem aile bütçesine katkı sağlamak hem de çocuklarımızın sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişmesine destek olmak bizim önceliğimizdir. Kayseri'mizin her evladı değerlidir. Bu doğrultuda eğitim desteklerimizi arttırarak sürdüreceğiz."

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu anlamlı destekle, hem eğitimde fırsat eşitliği güçleniyor hem de ailelerin omuzlarındaki maddi yük hafifletiliyor. Kırtasiye yardımlarına eklenen beslenme desteği, Türkiye'de benzeri az görülen örnek bir sosyal hizmet modeli olarak öne çıkıyor. - KAYSERİ