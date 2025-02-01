Kayseri'de Öğrencilere Ücretsiz Buz Pateni İmkanı - Son Dakika
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Kayseri'de Öğrencilere Ücretsiz Buz Pateni İmkanı

Kayseri\'de Öğrencilere Ücretsiz Buz Pateni İmkanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Karne Sizden, Hediye Bizden' etkinliği ile yarıyıl tatiline giren 2 bin 500 öğrenciye buz pateni seansı sundu. Etkinlik, öğrencilerin tatillerini eğlenceli ve sportif bir şekilde geçirmelerini sağladı.

01.02.2025 13:05  Güncelleme: 13:07
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; yarıyıl tatiline giren öğrencilere, 'Karne Sizden, Hediye Bizden' etkinliği kapsamında ücretsiz buz pateni seansı sundu. 2 bin 500 öğrenci, Anadolu Harikalar Diyarı'nda buz pateni yaparak eğlenceli bir tatil geçirdi.

2024 Avrupa Spor Şehirleri arasında 'Yılın En İyi Spor Şehri' ödülünü kazanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi; spora ve gençlere olan desteğini artırarak devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın geleceğin teminatı olarak nitelendirdiği çocuklara karne hediyesi olarak sunduğu bu anlamlı etkinlik, öğrencilere karne hediyesi olarak sunuldu. Yarıyıl tatiline giren çocuklar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu Harikalar Diyarı içindeki Buz Pateni Pisti'nde, 20-24 Ocak ve 27-31 Ocak tarihlerinde düzenlenen seanslara katılma fırsatı buldu. Etkinlik, öğrencilerin tatillerini hem eğlenceli hem de spor dolu geçirmelerini sağladı. "Karne Sizden, Hediye Bizden" sloganıyla gerçekleştirilen bu kampanyadan toplamda 2 bin 500 öğrenci yararlandı. Başkan Büyükkılıç, geleceğin teminatı olan öğrencilere yönelik bu tür etkinliklerin önemini vurgulayarak, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Öğrenciler, buz pateni pistinde geçirdikleri keyifli saatlerde hem eğlendiler hem de sporun faydalarını keşfetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 10 gün boyunca sporla dolu bir yarıyıl tatili geçiren çocuklara unutulmaz bir karne hediyesi sunmuş oldu. Öğrenciler, bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Öğrencilere Ücretsiz Buz Pateni İmkanı - Son Dakika

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