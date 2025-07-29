Kayseri\'de Orman Alanlarına Giriş Yasaklandı

Kayseri Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon kararı ile 18 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında orman alanlarında giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kayseri Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon'u tarafından Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı mahallesi Milli Parklar kamp ve piknik alanı, Göksu Şelalesi, Yeşilköy Şelalesi ve Derebağ Şelalesi'nde ziyaretlere izin verildi. İzin verilen alanlarda saat 20.00'den 09.00'a kadar ateş yakmak yasaklandı. Ayrıca ruhsatlı işletmeler haricindeki tüm sahipli arazilerde mangal, semaver amaçlı ateş yakmak yasaklandı.

Öte yandan belirtilen alanlar dışında piknik, kamp, araç girişi gibi her türlü sportif faaliyetler de yasaklandı. - KAYSERİ