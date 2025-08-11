Kayseri'de Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şöleni - Son Dakika
Kayseri'de Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şöleni

11.08.2025 12:59  Güncelleme: 13:01
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 12 Ağustos Salı günü Erciyes'te düzenleyeceği Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Etkinliği ile gökyüzü meraklılarını bir araya getiriyor. 2 bin 650 metre yükseklikte gerçekleşecek etkinlikte, uzman astronomlar katılımcılara gökyüzü gözlemleri konusunda rehberlik edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Etkinliği; 12 Ağustos Salı günü gökyüzü meraklılarını perseid meteor yağmuru için Erciyes'te buluşturacak. Yılın en etkili gökyüzü olayına tanıklık etmek isteyenler Hacılar Kapı'da 2 bin 650 metre yükseklikte unutulmaz bir gece yaşayacak.

Çeşitli kültür sanat ve eğlence etkinlikleri ile Kayserilileri buluşturan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'te düzenlediği yaz etkinlikleri çerçevesinde her yıl gökyüzü meraklılarından yoğun ilgi gören Perseid Meteor Yağmuru gözlem şöleni etkinliği ile bu yıl da gökyüzü tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Bilim Merkezi ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenecek ve yılın en büyüleyici doğa olayını Erciyes'in eşsiz doğasında seyretme fırsatı sunacak Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Etkinliği 12 Ağustos Salı günü saat 21.00'de gökyüzü tutkunlarını bir kez daha Erciyes'te bir araya getirecek. Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 metrede, ışık kirliliğinin bulunmadığı bir ortamda düzenlenecek etkinlik, halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisine 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan gece tanıklık edecek. Yüzlerce gök taşı görülmesi beklenen gecede, meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Erciyes'ten de izlenecek olan bu görsel şölen katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Ayrıca uzman astronomlar, gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldız konularında bilgilendirmeler yaparak katılımcılara teleskoplar ile daha yakından gözlem yapma imkanı sunacak. 12 Ağustos Salı akşamı Erciyes'te gerçekleşecek perseid meteor yağmuru etkinliğine katılacak olan misafirlerin dağ havasına karşı beraberinde mont, bere, polar gibi koruyucu ekipmanları yanlarında bulundurmaları tavsiye ediliyor. Saat 23.00'e kadar devam edecek etkinlikte teleferikler ile etkinlik alanına saat 22.00'ye kadar çıkılabilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik hakkında detaylı bilgiye ise 0 352 222 45 67 ve 0 352 222 89 01 numaralı telefonlar üzerinden ulaşılabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

