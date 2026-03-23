Başkan Büyükkılıç: "Bayramda 381 bin kişiye ücretsiz tramvay sağladık"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı boyunca tramvayların ücretsiz hizmet verdiğini açıklayarak, 3 günde 381 bin 21 vatandaşın bu imkandan faydalandığını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, Ramazan Bayramı süresince hayata geçirilen ücretsiz tramvay uygulamasının vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü açıkladı. Bayramın birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak planlanan uygulama kapsamında, şehir genelinde raylı sistem hatları üç gün boyunca ücretsiz hizmet verdi.

20, 21 ve 22 Mart günlerinde geçerli olan uygulama kapsamında, Kayseri Ulaşım A.Ş. marifetiyle toplam 381 bin 21 vatandaşın raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlandığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Hemşehrilerimizin bayram ziyaretlerini rahat, güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmelerini sağladık. Emeği geçen tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin bayram boyunca tüm birimleriyle sahada olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, ulaşım hizmetlerinin yanı sıra zabıta denetimleri, mezarlık hizmetleri ve altyapı çalışmalarının da kesintisiz sürdürüldüğünü ifade etti. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için ekiplerin tam kadro görev yaptığını dile getiren Büyükkılıç, toplu ulaşımda seferlerin aksatılmadan devam ettiğini kaydetti.

Kayserililer ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ücretsiz ulaşım hizmetinin bayram ziyaretlerini kolaylaştırdığını ve sosyal dayanışmaya katkı sunduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin örnek uygulaması, vatandaşlardan takdir topladı. - KAYSERİ