Başkan Büyükkılıç: "Bayramda 381 bin kişiye ücretsiz tramvay sağladık" - Son Dakika
Başkan Büyükkılıç: "Bayramda 381 bin kişiye ücretsiz tramvay sağladık"

Başkan Büyükkılıç: "Bayramda 381 bin kişiye ücretsiz tramvay sağladık"
23.03.2026 11:39  Güncelleme: 11:40
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olan tramvay uygulamasının 3 günde 381 bin vatandaşa hizmet verdiğini açıkladı. Uygulama, bayram ziyaretlerini kolaylaştırarak sosyal dayanışmaya katkı sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı boyunca tramvayların ücretsiz hizmet verdiğini açıklayarak, 3 günde 381 bin 21 vatandaşın bu imkandan faydalandığını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, Ramazan Bayramı süresince hayata geçirilen ücretsiz tramvay uygulamasının vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü açıkladı. Bayramın birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak planlanan uygulama kapsamında, şehir genelinde raylı sistem hatları üç gün boyunca ücretsiz hizmet verdi.

20, 21 ve 22 Mart günlerinde geçerli olan uygulama kapsamında, Kayseri Ulaşım A.Ş. marifetiyle toplam 381 bin 21 vatandaşın raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlandığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Hemşehrilerimizin bayram ziyaretlerini rahat, güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmelerini sağladık. Emeği geçen tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin bayram boyunca tüm birimleriyle sahada olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, ulaşım hizmetlerinin yanı sıra zabıta denetimleri, mezarlık hizmetleri ve altyapı çalışmalarının da kesintisiz sürdürüldüğünü ifade etti. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için ekiplerin tam kadro görev yaptığını dile getiren Büyükkılıç, toplu ulaşımda seferlerin aksatılmadan devam ettiğini kaydetti.

Kayserililer ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ücretsiz ulaşım hizmetinin bayram ziyaretlerini kolaylaştırdığını ve sosyal dayanışmaya katkı sunduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin örnek uygulaması, vatandaşlardan takdir topladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı, Kayseri

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'Bayramda 381 bin kişiye ücretsiz tramvay sağladık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1,6 milyar dolarlık görsel şölen
1,6 milyar dolarlık görsel şölen
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç: "Bayramda 381 bin kişiye ücretsiz tramvay sağladık" - Son Dakika
Advertisement
