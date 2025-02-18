Kayseri'de Ramazan Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

Kayseri\'de Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Konserler, çocuk etkinlikleri ve kültürel gösterilerle dolu programlar, toplumu bir araya getirmeyi ve gelenekleri yaşatmayı amaçlıyor.

18.02.2025 12:59  Güncelleme: 13:00
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatmak için birbirinden özel etkinlikler düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek olan programlarda konserler, sohbetler, çocuk etkinlikleri ve kültürel gösteriler yer alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Ramazan Etkinlikleri dolayısıyla her gün farklı etkinlikler düzenlenecek. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde Ramazan boyunca gerçekleşecek olan etkinlikte, iftar sonrası çocuklara özel gösteriler, meddah ve Karagöz-Hacivat oyunları gibi geleneksel etkinlikler yer alacak. Teravih sonrası ise konserler, tasavvuf müziği konserleri, söyleşiler ve çeşitli kültürel programlar gerçekleşecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025 yılı Ramazan Etkinlikleri takviminde yer alan açıklamasında, Ramazan ayının sadece oruç tutmak ve iftar sofralarında bir araya gelmekten daha fazlası olduğunu belirterek, bu mübarek ayın arınma, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma fırsatı sunduğunu vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin, hem gelenekleri yaşatmayı hem de toplumu bir araya getirmeyi amaçladığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu etkinliklerin yardımlaşma, hoşgörü ve birlikteliği pekiştireceğine inandığını kaydederek, Ramazan ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Vatandaşlar, etkinlik takvimi ile ilgili detaylı bilgi ve programlara ulaşmak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesindeki https://kayseri.bel.tr/etkinlikler/ramazan-sokagi adresini ziyaret edebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Ramazan Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika

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