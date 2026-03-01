Büyükşehirin iftar sofraları gönüllere dokunuyor - Son Dakika
Büyükşehirin iftar sofraları gönüllere dokunuyor
01.03.2026 13:42  Güncelleme: 13:43
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kentin üç noktasında kurduğu iftar sofraları ile vatandaşları bir araya getiriyor. Eskişehir Bağları'nda açılan üçüncü iftar sofrası ile birlikte, birlik ve beraberlik duyguları pekişiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin üç ayrı noktasında kurulan iftar sofraları Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşları bir araya getiriyor. Hunat Camii çevresi ve Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinin ardından Eskişehir Bağları'nda hizmete açılan üçüncü iftar sofrası Ramazan-ı Şerif'in bereketi ile büyüyor.

Kayserililer birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan Ramazan'ın huzur ve bereketini Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofralarında da yaşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda daha önce Hunat Camii çevresinde ve Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde kurulan, her akşam yüzlerce vatandaşı aynı masa etrafında buluşturan iftar sofralarına Eskişehir Bağları'nda üçüncüsü eklenmişti. Eskişehir Bağları'nda kurulan ve 27 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla bölge sakinlerini gönül sofrasında buluşturan Büyükşehir'in iftar sofrası vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'te de sosyal belediyecilik hizmetlerini etkin bir şekilde sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, iftar sofralarında ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm vatandaşlara sıcak çorba ve yemek ikramında bulunuyor. Büyükşehir'in gönül sofralarında bir araya gelen Kayserililer, paylaşmanın huzurunu ve kardeşlik iklimini birlikte yaşıyor. Osmanlı Mahallesi Muhtarı Beytullah Üregen, kurulan iftar sofrasından dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ileterek, "Büyükşehir Belediyemiz mahallemizde 500 kişilik iftar çadırı kurdu. Memduh Büyükkılıç başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Burada yemek yapıyor ve dağıtıyoruz. İhtiyaç sahiplerine de paket olarak ikram ediyoruz. Memduh Büyükkılıç Başkanıma, Büyükşehir Belediyesi personeline ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Vatandaşlar da sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

