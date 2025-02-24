Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan; yumurtalı Ramazan pidesinin 30 TL, susamlı pidenin ise 25 TL'ye satılacağını açıkladı.
Kayseri'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Kayseri Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan; yumurtalı Ramazan pidesinin 30 TL, susamlı pidenin ise 25 TL'ye satılacağını açıkladı. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri'de Ramazan Pidesi Fiyatları Açıklandı - Son Dakika
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