Kayseri'de Şap Hastalığı Kontrol Altında

18.08.2025 12:20
Kayseri'de şap hastalığına karşı aşılama %70'e ulaştı, hayvan pazarlarının açılması için hedef %85.

Kayseri'de şap hastalığına karşı yürütülen yoğun aşılama ve etkin tedbirler sayesinde salgın kontrol altına alınırken, hayvan pazarlarının yeniden açılması için geri sayım başladı.

Kayseri'de şap hastalığına karşı yürütülen mücadelede önemli bir başarıya imza atıldı. İl genelinde hastalığın seyri, alınan hızlı tedbirler ve yoğun aşılama çalışmaları sayesinde diğer illere kıyasla oldukça hafif seyrediyor.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış; sürecin başarıyla yönetilmesinde Kayseri Ticaret Borsası, üreticiler ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordineli çalışmalarının büyük rol oynadığını vurguladı. Bağlamış'ın verdiği bilgilere göre; Kayseri'de aşılama oranı bugün itibarıyla yüzde 70 seviyesine ulaştı. Bu oran, hastalığın kontrol altında tutulmasını sağlarken Kayseri'yi hayvan sağlığı ve ticareti açısından daha avantajlı bir konuma taşıdı. Hayvan pazarlarının yeniden açılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen yüzde 85'lik aşılama hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalar aralıksız sürüyor. Hedefin ay sonuna kadar yakalanması halinde, hayvan pazarlarının yeniden faaliyete geçmesi planlanıyor.

Üreticilere Uyarı: "Yanlış bilgilere itibar etmeyin"

Aşılamayı engelleyen yanlış bilgilere karşı üreticileri uyaran Başkan Bağlamış, şu ifadeleri kullandı; "Aşı yaparsanız hayvanlarınız şap olur' gibi söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür yanlış yönlendirmeler, hem süreci aksatmakta hem de hayvan sağlığını tehlikeye atmaktadır. Hayvanlarınızın sağlığı, hem sizin hem de tüm bölge için büyük önem taşıyor. Aşılama, şap hastalığına karşı korunmanın en güvenli ve etkili yoludur. Lütfen hayvanlarınızı aşılatmaktan çekinmeyin."

Kayseri'de yürütülen koordineli mücadele ve aşılamadaki yüksek başarı, kentin hayvancılık sektörünün geleceği için umut veriyor. Tüm paydaşların iş birliğiyle hayvan pazarlarının en kısa sürede yeniden açılması hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

