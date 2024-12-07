Kayseri'de Şehir ve Kültür Akademisi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Şehir ve Kültür Akademisi Düzenlendi

Kayseri\'de Şehir ve Kültür Akademisi Düzenlendi

Öğretmenler için Kayseri'nin tarihi anlatıldı, kültürel farkındalık artırılmak istendi.

07.12.2024 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen Şehir ve Kültür Akademisi programında, öğretmenlere kentin tarihi anlatıldı.

Kayseri Lisesi'nde düzenlenen Şehir ve Kültür Akademisi programına Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman, Yazar Halit Erkiletlioğlu, Tarihçi Mustafa Cingil ve öğretmenler katıldı. Programda açılış konuşması yapan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman, "Şehir Akademileri normalde bakanlığımız tarafından geçen yıl uygulamaya konulmuştu ancak bizim şehrimizde uygulamak bu sene nasip oldu. Biz bu sene 3 alanda bu faaliyetleri yürütüyoruz. Şu anda yapmış olduğumuz Şehir ve Kültür Akademisi, Edebiyat Akademisi ve Müzik Akademisi alanında yapıyoruz. Biz bu dersleri işlerken iki şeye çok önem veriyoruz. Hem bu şehrin kültüründe, müziğinde, edebiyatında yer edinmiş kişilere ders verdirmeyi, bunun yanında ders verdiğimiz mekanların da tarihi mekanlar olmasına dikkat ediyoruz. Dolayısıyla takdir edersiniz ki bundan sonra inşallah Milli Mücadele Müzesi'nde ders işleyeceğiz. Göreceksiniz ki belli istihdamlar var. Yani sayı olarak 20-30 kişiyi geçemiyor bu vereceğimiz tarihi mekanlar. Dolayısıyla biz bunları yaparken sayıları kısıtladık. Şehir Akademisi'nde 30, Müzik Akademisi'nde 20 ve Edebiyat Akademisi'ne de 20 tane öğretmenimizi aldık. İnşallah bundan sonra da bu akademiler devam edecek. Dolayısıyla cumartesi günü soğuk günde buraya gelmenizi biz önemsiyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Yazar Halit Erkiletlioğlu da, "Bu programın amaca ulaşması yani tamamlanması için 2 konu var. Birincisi bu programda şehirle ilgili öğrendiklerimizi öğrencilerimizi aktarmak önemli. Muhakkak onlarda da şehir bilincinin oluşması lazım. İkincisi de böyle 20-30 kişilik öğretmen arkadaşlarımızla değil, bütün Kayseri'deki öğretmenlere de yayacak bir programın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanması gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim, başarılar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından programa katılan Yazar Halit Erkiletlioğlu ve Tarihçi Mustafa Cingil'e plaket takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, kayseri, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Şehir ve Kültür Akademisi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
16:49 Sigorta sektöründe dev satın alma Sigorta sektöründe dev satın alma
16:36 Dursun Özbek’ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:12 Simpsonlar’ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü
16:00 MİT’ten PKK’nın Suriye istihbaratına darbe MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe
15:54 Montella’dan olay sözler Verdiği örnek istifa bile getirebilir Montella'dan olay sözler! Verdiği örnek istifa bile getirebilir
15:49 2025’te kıdem tazminatında büyük değişiklik 2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik
15:47 AGİT Genel Sekreterliği’ne ilk kez bir Türk seçildi AGİT Genel Sekreterliği'ne ilk kez bir Türk seçildi
15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
15:17 Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapıldı Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 13:28:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Şehir ve Kültür Akademisi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.