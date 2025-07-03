Kayseri'de Sektörel Sürdürülebilirlik Çalıştayı - Son Dakika
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Kayseri'de Sektörel Sürdürülebilirlik Çalıştayı

Kayseri\'de Sektörel Sürdürülebilirlik Çalıştayı
03.07.2025 12:13
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Kayseri 2. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı, 23-25 Ekim 2025'te sektörel sürdürülebilirliği tartışacak.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB), geleneksel üretim kültürünü bilimsel gelişmelerle buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede, 23-24-25 Ekim 2025 tarihlerinde Kayseri 2. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı gerçekleştirilecek.

Çalıştayın bu yıl ana teması; Sektörel Sürdürülebilirlik ve Güncel Trendler olarak belirlenirken, KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yaptığı açıklamasında; "Gıda sektörü bir ülkenin hem güvenliği hem de geleceği açısından stratejik önemdedir. Biz Kayseri olarak bu gerçeğin farkındayız. Bu nedenle, sadece üretim yapan değil, aynı zamanda düşünen, yenilik üreten ve bilgiyle dönüşen bir şehir olma iddiasındayız" dedi. Başkan Bağlamış açıklamasında; "Et bizim kültürümüzün, soframızın ve ekonomimizin temelidir. Ancak artık sadece gelenekle değil, bilimle ve teknolojiyle de üretmek zorundayız. Biz bu çalıştayla Kayseri'yi sadece etin üretildiği değil, etin yeniden düşünüldüğü ve geleceğe uyarlandığı bir merkeze dönüştürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sektörün tüm paydaşlarını aynı masa etrafında buluşturacaklarını söyleyen Başkan bağlamış, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Sektörün tüm paydaşlarını; üreticilerden akademisyenlere, gençlerden yatırımcılara kadar herkesle aynı masa etrafında buluşturuyoruz. Kayseri olarak 'düşünen şehir, üreten şehir, yön veren şehir' vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu çalıştay da bu vizyonun önemli bir adımıdır. Kayseri 2. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı, sadece sektör temsilcilerinin değil, bilim insanlarının, genç araştırmacıların, girişimcilerin ve kamu temsilcilerinin de bir araya geleceği güçlü bir zemin olacak. Et ve et ürünleri alanında üretimden pazarlamaya, markalaşmadan ihracata kadar tüm süreçleri sürdürülebilirlik perspektifinden yeniden değerlendirme fırsatı sunacak. Ayrıca Kayseri'nin güçlü tarım ve hayvancılık potansiyelini, teknolojiyle, Ar-Ge ve dijitalleşme ile entegre ederek daha katma değerli bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Biz üreticimizi, çiftçimizi, yatırımcımızı ve araştırmacımızı aynı masa etrafında buluşturabildiğimiz sürece Kayseri, sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de et ve et ürünleri alanında cazibe merkezi olacaktır. Bu etkinlik sonunda sadece bilgi üretmeyeceğiz; aynı zamanda proje fikri çıkaracağız, yatırım alanları oluşturacağız, genç yetenekleri sektöre kazandıracağız. İşte bu yüzden çalıştay değil, adeta bir sektör laboratuvarı olacak bu buluşma. Gençlerin bu alana ilgisini artırmak amacıyla ödüllü bir yarışma düzenliyoruz. Kazanan projelere toplamda 50 bin TL'lik ödül verilecek ve ön değerlendirmeyi geçen katılımcıların konaklama ve ulaşım masraflarını biz karşılayacağız. Bu vesileyle başta üniversitelerimiz olmak üzere tüm kurumlarımızı, sektör temsilcilerimizi, girişimcilerimizi ve konuya ilgi duyan herkesi bu önemli çalıştaya davet ediyorum."

Proje Pazarı Yarışması detayları

Katılımcı Profili: Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler, Ar-Ge tasarım merkezleri, konuyla ilgilenen tüm paydaşlar. Son başvuru 1 Ekim 2025, ön değerlendirme 10 Ekim 2025. Ödüller ise; 1.'ye 25 bin TL, 2.'ye 15 bin TL ve 3.'ye 10 bin TL olacak. Ulaşım ve konaklama masrafları, ön değerlendirmeyi geçen adaylar için Kayseri Ticaret Borsası tarafından karşılanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Sektörel Sürdürülebilirlik Çalıştayı - Son Dakika

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