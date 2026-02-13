Rüzgardan devrilen ağaçlar temizleniyor - Son Dakika
Yerel

Rüzgardan devrilen ağaçlar temizleniyor

Rüzgardan devrilen ağaçlar temizleniyor
13.02.2026 17:28  Güncelleme: 17:29
Kayseri'de etkili olan sert rüzgar nedeniyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan güvenlik ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Ekipler, devrilen ağaç ve dallara müdahale ederek vatandaşların güvenliğini sağlıyor.

Kayseri'de etkili olan sert rüzgarın şehir yaşamını olumsuz etkilememesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada yoğun mesai harcıyor. Ana arterlerde devrilen ve risk oluşturan ağaçlara hızlı müdahale edilerek vatandaşların güvenliği sağlanıyor.

Kayseri'de etkisini artıran sert rüzgarın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde güvenlik ve temizlik çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri; devrilen, kırılan ya da düşme riski taşıyan ağaç ve dallara anında müdahale ederek muhtemel tehlikelerin önüne geçiyor. Ana arterler, refüjler, kaldırımlar ve park alanlarında yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir estetiğini bozan ve vatandaş güvenliğini tehdit eden unsurlar ortadan kaldırılıyor. Ekipler özellikle yoğun kullanılan bölgelerde öncelikli müdahalelerde bulunarak ulaşımın ve yaya hareketliliğinin aksamaması için aralıksız görev yapıyor. Bu çerçevede Osman Kavuncu parkları, Seher Bulvarı, Mimarsinan Parkı, Zümrüt Parkı, Seyyid Burhaneddin Türbesi KAYTUR Tesisi önü, Beştepeler Mesire Alanı ile Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pisti arkasında devrilen ya da risk oluşturan ağaç ve dallar kontrollü şekilde kaldırılıyor.

Büyükşehir belediyesi yetkilileri; olumsuz hava şartlarına karşı ekiplerin 7/24 esasına göre görev başında olduğunu belirterek, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk durumunda belediye birimlerine bilgi vermelerinin önemine dikkat çekti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve yaşanabilir bir şehir hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Rüzgardan devrilen ağaçlar temizleniyor
