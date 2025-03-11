Kayseri'de Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kayseri\'de Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kayseri'de ahşap makaraya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması ile kurtarıldı. Ekipler, titiz bir çalışma ile kediyi zarar görmeden kurtararak doğal yaşam alanına geri bıraktı.

11.03.2025 17:15  Güncelleme: 17:35
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Kayseri'de ahşap makaraya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sadece yangın ve doğal afetlerde değil, dilsiz dostların yardımına koşmada da hassasiyet gösteriyor. Son olarak Kocasinan ilçesi, Turgut Reis Mahallesi'nde bir kedinin ahşap makaraya sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Titiz ve dikkatli bir çalışma yürüten ekipler, kediyi zarar görmeden sıkıştığı yerden kurtardı. Kontrolleri yapılan yaramaz kedi doğal yaşam alanına bırakıldı. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine duyarlı müdahaleleri için teşekkür etti.

Büyükşehir İtfaiyesi, ihtiyaç duyulan her noktada hızlı ve etkin şekilde müdahalede bulunarak, canlıların güvenliğini sağlamaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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