Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada O.K. isimli bir kişi silahla yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

29.08.2024 20:05
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Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.K. ateş edilmesi sonucunda yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O.K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürülürken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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