Kayseri\'de Sokak Hayvanlarına Destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'dilsiz dostlar' diye nitelendirdiği tüm sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadıklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, "Can dostlarımızı her zaman sahipleniyor, dilsiz dostlarımıza her türlü imkanı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde farkındalığı daha çok arttırmanın öneminden bahseden Başkan Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak gönül belediyeciliğini Kayseri'de hemen hemen her alanda uygulamaya çalışıyoruz. Dünya üzerinde milyonlarca sokak hayvanı açlık, barınma ve iklim şartlarıyla mücadele ediyor" dedi.

Büyükkılıç, Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ettiklerini belirterek, "Kayseri'de sosyal hayatın vazgeçilmez parçası olan can dostlarımızın yaşama haklarının güvence altına alınması ve şehrimizde huzurlu yaşamaları için destek olmaya gayret gösteriyoruz. Geride bıraktığımız 5 yılda yaralı veya yardıma muhtaç hayvanları barınağımıza getirerek bakımlarını ve tedavilerini gerçekleştirdik. Hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması gibi işlemleri de yapıyoruz" diye konuştu.

Sokak hayvanları için hem kediler hem de köpekler için yeni bir hayvan barınağını da kente kazandırdıklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, "Hem kediler hem de köpekler için yeni, modern ve günün şartlarına uygun ikinci hayvan barınağımız da hayata geçecek. Ayrı ayrı hem kedi hem de köpek için hayata geçirilecek yeni tesisimiz, gezdirme alanları, oyun alanları, sosyal donatılar, hayvan severler için bekleme salonu, otopark ve kısırlaştırma merkezi gibi birçok birimden oluşacak" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, yeni 5 yılda yapacaklarının arasında dilsiz dostları da unutmadığını vurgulayarak, "Bu vesileyle bugüne kadar şehrin can dostlarımıza kucak açan ve dilsiz dostlarımıza duyarlı davranan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi iletiyor, hayvanlara karşı uygulanan şiddet ve kötü muamelenin de son bulacağı çok güzel günler göreceğimize inanıyorum. Bu kapsamda 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nü dilsiz canlarımıza bir farkındalık oluşturması adına kutluyorum" dedi.