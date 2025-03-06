Kayseri\'de Sosyal Hizmetlerden Örnek Yardım

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Hastanesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda bir baraka içerisinde kısıtlı imkanlar ile yaşayan hasta Dudu Ö. ve oğlu Mehmet U.'ya yardım eli uzatarak sahip çıktı.

Gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üreten Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, barakada yaşadıkları ve zor durumda oldukları paylaşılan Dudu Ö. ve Mehmet U.'ya kayıtsız kalmayarak, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu öncülüğünde Huzurevi ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekibiyle birlikte hane ziyareti gerçekleştirildi.

Anne ve oğul huzurevine ikna olmadı

Oldukça kısıtlı alan ile temel ihtiyaçları karşılamada yetersiz imkanı bulunan tek göz barakada yaşam mücadelesi veren Dudu Ö. ve oğlu Mehmet U.'yu ziyaret eden Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, onları huzurevinde ağırlamayı teklif etti.

Daire Başkanı Karcıoğlu, huzurevinin sunduğu imkanları detaylı bir şekilde açıklayıp, huzurevinde daha güvenli, sıcak ve konforlu bir yaşam sürebileceklerini belirtse de uzun süren görüşmeye rağmen Dudu Ö. ve oğlu Mehmet U.'yu razı edemedi.

"Allah sizden, devletimizden razı olsun"

İkna çalışmalarına rağmen huzurevini reddeden Mehmet U. ve annesi Dudu Ö., gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Biz birbirimize bakıyoruz. Biz huzurevine gidemeyiz. Allah sizden, devletimizden razı olsun. Yokluğunu vermesin. Onların sayesinde geçinip gidiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Bacağında platin olduğunu ve bu durumun uzun süredir devam eden ciddi ağrılarla birlikte hareket kabiliyetini kısıtladığını beyan eden Dudu Ö.'ye kayıtsız kalmayan Karcıoğlu, durumu değerlendirerek, acilen bir sağlık desteği sağlanması gerektiği düşüncesiyle, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ile doğrudan iletişime geçti. Başhekim Altıntop, telefon görüşmesi neticesinde Dudu Ö.'nün durumunu dikkate alarak Evde Sağlık Hizmetleri ekibinin en kısa sürede yönlendirileceğini bildirdi. Bu hizmet kapsamında, düzenli sağlık kontrolü, gerekli ilaç temini ve fiziksel durumunun daha yakından takip edilmesini kararlaştırdı. Altıntop ayrıca, Dudu Ö.'nün ihtiyaç halinde hastaneye sevki için hazırlık yapılacağını da belirtti.

Duruma ilişkin olarak Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu tarafından yapılan değerlendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda, Dudu Ö. ve oğlu Mehmet U.'nun içinde bulundukları yaşam şartlarının hem fiziksel hem de sosyal açıdan sürdürülebilir olmadığı kanaatine varılmıştır. Barakanın temel ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması, sağlık risklerini artırması ve sosyal izolasyona yol açması nedeniyle, anne ve oğul için en uygun yardım yönteminin kurum bakımına alınmaları olduğu değerlendirilmiştir. Kurum bakımının, düzenli sağlık hizmeti, dengeli beslenme, güvenli bir barınma ortamı ve sosyal etkileşim imkanları sağlayarak yaşam kalitelerini artıracağı düşünülmüştür. Ancak kişiler, alıştıkları çevreden ayrılmak istemediklerini ve kendi düzenlerini sürdürmeyi tercih ettiklerini açıkça ifade etmişlerdir. Bu doğrultuda, talepleri dikkate alınarak alternatif destek yöntemlerine yönelinmiştir. Gıda ihtiyaçları için Sosyal Destek Kartı sağlanmış, ısınma sorununa çözüm olarak Darülaceze Vakfı aracılığıyla odun yardımı yapılmıştır. Ayrıca, Dudu Ö.'nün sağlık sorunlarını hafifletmek ve düzenli takip sağlamak amacıyla Kayseri Devlet Hastanesi tarafından Evde Sağlık Hizmetleri yönlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Şu an için ailenin temel ihtiyaçları kısmen karşılanmış olsa da durumlarının hassasiyeti göz önüne alındığında, ilerleyen süreçte daha kapsamlı bir destek gerekebileceği değerlendirilmiştir." - KAYSERİ