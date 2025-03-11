Kayseri\'de \'Startup MYO\' Proje Yarışması Başladı

Kayseri Üniversitesinin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Startup MYO" ödüllü proje yarışması için düğmeye basıldı. 12 ayrı kategoride düzenlenen ve Kayseri'de bulunan MYO'ların öğrenci ve mezunlarının katılabileceği proje yarışmasında, öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini ön plana çıkarmanın yanında, mesleki ve teknik yükseköğretimin cazibesinin artırılması hedefleniyor.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı'nın öncülüğünde oluşturulan yarışmanın tanıtım toplantısı Kayseri Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirildi. Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları ve MYO Müdürlerinin katıldığı "StartUpMYO" yarışmasının tanıtım toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "StartUpMYO" adını verdikleri proje yarışmasından oluşacak çıktıların MYO'larda halihazırda öğrenim gören öğrenciler ile son beş yıl içerisinde mezun olmuş olan öğrencilerin girişimcilik yeteneklerine yönelik motivasyonu oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Rektör Karamustafa, "Mesleki ve teknik yükseköğretimi çok önemsiyoruz. Ülkemizin gelecek vizyonunda mesleki ve teknik yükseköğretimin rolünün büyük olduğu görüşündeyiz. Mesleki ve teknik yükseköğretim odaklı olan Kayseri Üniversitemiz öğrenci ve mezunları ile şehrimizde ön lisans öğrenimi gören öğrenciler arasında heyecan oluşturarak proje üretmelerine fırsat sunmak ve ortaya çıkan proje çıktılarından katma değer oluşturmak önemli beklentilerimiz arasındadır. Ayrıca mesleki ve teknik yükseköğretimin tercih edilebilirliğine katkı sunmak hedeflerimiz içerisindedir. Üretim şehri, AR-GE şehri Kayseri'de, Türkiye'nin parlayan yıldızı Kayseri Üniversitesi'nin mesleki ve teknik yükseköğretim sahasında Türkiye'nin öncü üniversiteler arasında yer almasını sağlayacağız. Ben bu konuda öğrencilerimize ve akademisyenlerimize güveniyorum. Kültepe Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile iş dünyasından (meslek örgütlerinden) ve akademik camiamızdan oluşan bir komite tarafından başvuruların değerlendirileceği yarışmada, öğrencilerimiz nitelikli çalışmalara imza atacaklardır. Yarışmada dereceye girenler, Kültepe Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından maddi destekle ödüllendirileceklerdir. Bu yarışmanın bir önemli katkısı da, ödül alamayan ve dereceye giremeyen öğrencilerin, en azından proje hazırlama konusunda deneyim kazanmaları olacaktır. Yarışmaya katılacak öğrencilere şimdiden başarılar diliyor ve teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Dr. Murat Cahid Cıngı'ya da bu yarışmaya öncülük ettiği ve koordinasyonuna da destek verdiği için şahsım, Üniversitemiz ve öğrencilerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum. 12 ayrı kategoride düzenlediğimiz bu yarışma mesleki ve teknik yükseköğretimin gelişmesine, ilerlemesine, tercih edilebilirliğine önemli katkılar sunacaktır" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ise, Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden Kayseri'nin en büyük sıkıntısının vasıflı iş gücü eksikliği olduğuna dikkat çekerek, bu konudaki çabalarının mesleki ve teknik eğitimi nitelikli kılmanın yanında, mezuniyetleri sonrası öğrencilerin istihdamına katkı sunmak olduğunu söyledi.

Milletvekili Cıngı, "Sanayi ve üretim şehri Kayseri'de 4. OSB'de kurulmak üzere. Kayseri'de 2 bine yakın fabrika ile 200'e yakın ülkeyle ticaret yapılmaktadır. Bu kadar büyük ölçeğe sahip Kayseri sanayisinin daha nitelikli üretim yapabilmesi için nitelikli insan kaynağını oluşturmamız gerekiyor. Bunun için mesleki eğitim çalıştayları icra ettik ve önemli çıktılar sağladık. Meslek liselerini ön plana çıkartmaya çalıştık. Başarılı da olduk. Şimdi de MYO'ları canlandırmak istiyoruz. Bizim de içerisinde yer aldığımız Startup MYO Proje Yarışmasını bunun için iyi bir fırsat görüyoruz. Meslek okullarının popülerliğini artırma, meslek edinmelerini sağlama ve geçlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayarak, ülkeye fayda sağlamalarına imkan tanıma adına, bu yarışmayı çok önemsiyoruz. Yarışma sonunda ortaya çıkacak değerli fikirlerin ticari hayata geçmesine vesile olacağız. Yarışmanın hayırlara vesile olmasını diliyor, yarışma sonunda projeleri dereceye girecek öğrencileri şimdiden tebrik ediyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa Hocamıza proje yarışma önerimizi sahiplendiği ve hızla harekete geçerek uygulamaya koyduğu için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ön başvuru süreci 12 Mart 2025 Çarşamba günü başlayacak olan "StartUpMYO" Proje Yarışması ile ilgili katılımcılar görüş ve önerilerde bulundu. - KAYSERİ