Kayseri'de STK İş Birliği Toplantısı - Son Dakika
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Kayseri'de STK İş Birliği Toplantısı

Kayseri\'de STK İş Birliği Toplantısı

Kayseri Ticaret Odası, Dünya STK Günü'nde AB ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

28.02.2025 11:28
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) AB Bilgi Merkezi; Dünya STK Günü kapsamında 'AB ve Sivil Toplum-Kayseri STK İş Birliği Toplantısı' düzenledi. Toplantıya, Kayseri'de toplum yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri katılım sağladı.

Etkinlikte, Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun çalışmaları tanıtılırken, Avrupa Birliği'nin STK'lara yönelik politika ve projeleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; STK'ların toplum yararına üstlendiği kritik rollerin ve ülkemizin kalkınmasına sağladıkları katkının önemine vurgu yaptı. KTO'nun da bir sivil toplum kuruluşu olarak kentte birçok toplumsal fayda odaklı çalışmaya imza attığını belirten Gülsoy, şehirdeki tüm STK'ların iş birliği içinde ve koordineli bir şekilde çalışmasının verimliliği artıracağını ifade etti. Ayrıca, Kayseri'deki STK'ların Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği geliştirmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Toplantı kapsamında, STK'lara yönelik AB fonları ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi. Katılımcı STK temsilcileri de kendi faaliyet alanlarını tanıtarak, sivil toplumun gelişimi ve iş birliğinin artırılmasına yönelik görüş ve önerilerini paylaştı.

Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi; bu tür etkinliklerle sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği ve bilgi paylaşımını teşvik etmeyi, AB projeleri ve desteklerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamayı hedefliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de STK İş Birliği Toplantısı - Son Dakika

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