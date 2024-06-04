Kayseri'de Su Kaypark, Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri ve Sümer Yüzme Havuzu Açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Su Kaypark, Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri ve Sümer Yüzme Havuzu Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Su Kaypark, Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri ve Sümer Yüzme Havuzu'nun hizmete açıldığını duyurdu.

04.06.2024 11:33
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Kayseri'den ve Kayseri dışından pek çok ziyaretçisi bulunan ve çok geniş bir etkinlik yelpazesine sahip olan Su Kaypark, Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri, Sümer Yüzme Havuzu'nun 3 Haziran Pazartesi'den itibaren açıldığını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi kentte ulaşımdan, altyapıya eğitimden spora hemen her alanda birçok alanda tesis kazandırdı. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi sporun ruhunun geniş kitlelere yayılması, sağlıklı ve sportif bir toplum oluşturulması amacıyla 7'den 70'e tüm sporseverlere hizmet verecek tesisleri vatandaşın hizmetine sundu. Avrupa Spor Şehri Kayseri'nin her geçen gün gelişip güzelleşirken, vatandaşların konforunu arttırmak adına her alanda çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri sosyal yaşam alanlarının vatandaşları hem fiziksel, hem de psikolojik olarak olumlu yönde çok etkilediğini dile getirdi. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Sümer Yüzme Havuzu'nun hafta içi ve cumartesi günleri 13.00 - 18.00, pazar günü ise 12.00 -18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini kaydetti. Öte yandan heyecanla beklenen SuKaypark'ın haftanın 7 günü 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet sunacağını belirten Başkan Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri'nin de haftanın 7 günü 09.00-22.00 saatleri arasında hizmetlerine devam edeceğini ifade etti. 2024 Avrupa Spor Şehri'ne yakışır hizmetler vermeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti;

"Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu'na (ACES Europe) tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı alan Kayseri'de günün şartlarına yönelik çalışmalarımız ve geleceğe yönelik olarak açtığımız tesislerimiz ile daha yaşanabilir, daha konforlu ve huzurlu bir şehir ortaya koymak için bizler de taşın altına elimizi koyuyor, gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İmardan sosyal işlere ve daha pek çok alanda adeta sayısız dokunuşlarla hizmetlerimizi sürdürürken, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz. Malumunuz yaz sezonunu da açtık. Heyecanla beklenen yaz sezonu tesislerimiz de 3 Haziran Pazartesi tarihi itibariyle açıldı. Vatandaşlarımızı tesislerimize bekliyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Su Kaypark, Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri ve Sümer Yüzme Havuzu Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Su Kaypark, Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri ve Sümer Yüzme Havuzu Açıldı - Son Dakika
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