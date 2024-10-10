Kayseri'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen Uğurlandı - Son Dakika
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Kayseri'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen Uğurlandı

Kayseri\'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen Uğurlandı

Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Fen Bilimleri Öğretmeni Hasan Kale için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye mahalleli ve resmi yetkililer katıldı.

10.10.2024 14:18  Güncelleme: 14:20
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Kayseri'de kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı.

Mahzemin İmam-Hatip Ortaokulu'nda görevli öğretmenler H.K., Ö.Ç., C.Y. ve O.M.'yi otobüs durağından alan Yahya Karaca'nın kullandığı 38 AIK 062 plakalı hafif ticari araca Kayseri- Ankara karayolunda M.K. idaresindeki 38 HP 824 plakalı taş yüklü kamyon çarpmış, sürücü Yahya Karaca ile Fen Bilimleri Öğretmeni Hasan Kale hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Hasan Kale için Hacılar ilçesindeki Cami Kebir'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Kale'nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek, Kale'nin yakınları, meslektaşları ve ailesi katıldı.

Kazada yaralanan öğretmenlerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen Uğurlandı - Son Dakika

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