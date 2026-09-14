Kayseri'de tramvayı kaçıran anne ve engelli oğlunu polis evine bıraktı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Hunat Hatun Tramvay Durağı'nda tramvayı kaçıran engelli oğlu ve annesi, 112'den yardım istedi. Durağa gelen polis ekipleri tekerlekli sandalyedeki oğlu ve annesini evine bıraktı; anne ekiplere teşekkür etti.
Kayseri'de tramvayı kaçıran anne ve engelli oğlu polis ekipleri tarafından evlerine bırakıldı. Engelli oğluyla yolda kalan anne, özverili davranışlarından dolayı ekiplere teşekkür etti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Hunat Hatun Tramvay Durağı'nda evlerine gitmek için tramvay bekleyen Zarife Ç. ve engelli oğlu Muhammet Ada Ç., tramvayı kaçırdı. Yolda kalan anne ve oğlu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Tramvay durağına giden ekipler, tekerlekli sandalyede bulunan Muhammet Ada Ç.'yi ve yaşlı annesini polis aracına bindirdi. Tekerlekli sandalyeyi de katlayarak araca koyan ekipler, anne ve engelli oğlunu evine bıraktı.
Zorda kalan ve ekiplerden yardım isteyen Zarife Ç., ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Son Dakika › Yerel › Kayseri'de tramvayı kaçıran anne ve engelli oğlunu polis evine bıraktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?