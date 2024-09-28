Kayseri\'de skandal görüntüler! Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti

Yerel

Aracına yaptırdığı kaplamayı test etti, sonuç tam bir hüsran

Kayseri'de bir alışveriş merkezinin otopark girişinde 2 kişinin uygunsuz hareketler yapması sonrasında harekete geçen polis ekipleri, şahısları tespit ederek gözaltına aldı.

AVM OTOPARKINDA SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Kayseri'nin merkezinde bulunan Forum Kayseri'nin otopark girişine gelen bir çift, gündüz vakti kimseye aldırış etmeden uygunsuz hareketlerde bulundu. Görüntüler vatandaşların tepkisini çekti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda şahısların G.H. (20) ve A.K. (20) olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen şahıslar gözaltına alınırken haklarında "hayasızca hareketler" suçundan adli işlem başlatıldı. -