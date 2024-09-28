Kayseri'de skandal görüntüler! Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti - Son Dakika
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Yerel

Kayseri'de skandal görüntüler! Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti

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Kayseri'de bir alışveriş merkezinin otoparkında uygunsuz hareketler yapan 20 yaşındaki bir çift, polis ekiplerini harekete geçti. Görüntülerden tespit edilen çift gözaltına alındı.

28.09.2024 21:34
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Kayseri'de bir alışveriş merkezinin otopark girişinde 2 kişinin uygunsuz hareketler yapması sonrasında harekete geçen polis ekipleri, şahısları tespit ederek gözaltına aldı.

AVM OTOPARKINDA SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Kayseri'nin merkezinde bulunan Forum Kayseri'nin otopark girişine gelen bir çift, gündüz vakti kimseye aldırış etmeden uygunsuz hareketlerde bulundu. Görüntüler vatandaşların tepkisini çekti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda şahısların G.H. (20) ve A.K. (20) olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen şahıslar gözaltına alınırken haklarında "hayasızca hareketler" suçundan adli işlem başlatıldı. -

Kayseri\'de skandal görüntüler! Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de skandal görüntüler! Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Ömer Kestek:
    akpnin kalesi kayseriden ne beklenir 124 246 Yanıtla
    Bir rüya null:
    ulan köpek akp ile ne ilgisi var. 132 57
    Olcay seçilir:
    Ya bu işin akp MHP chp Simi var ne kadar bağnaz bir yorum bu 110 19
    sebahattin şentürk:
    CHP varken ne oldu genel ev vergi rekoru oldu 73 31
  • İlhan İnan:
    Bu tür sapkınlıkları, birileri bu sıralar farklı şehirlerde planlı olarak yaptırıyor gibi... 109 9 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ovojpunun çocukları 92 21 Yanıtla
    İshak Klein:
    Sana etek ne yakışır ferhat 18 26
    V. A.:
    İsmail annenin son mini eteğini ben aldım anlattı mı? 1 0
    V. A.:
    İshak pardon.. isme bak a.. 1 0
  • Çuvaldız:
    birileri birseyler deniyorlar..! 92 13 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kayseri'de skandal görüntüler! Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti - Son Dakika
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