Kayseri'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

09.03.2022 01:49

Kayseri'de uyuşturucu operasyonuKAYSERİ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişiye işlem yapıldı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada E.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Ekiplerce ara yakalamalar ve yapılan aramada 16 parça halinde satışa hazır 30.52 gram eroin maddesi, 0.30 gram metamfetamin maddesi, 11 adet Lyrica sentetik hap, 1.45 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili 3 şüpheliye işlem yapılırken E.G. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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