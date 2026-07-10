Muhtarlardan merhum vali yardımcısına vefa

Kayseri'de Muhtarlar Derneği, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer için lokma dağıttı.

Muhtarlar Derneği tarafından geçtiğimiz haziran ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer için lokma dağıtıldı. Sahabiye Mahallesi'nde bulunan Hacı Mehmet Küçükçalık Camii'nde cuma namazı sonrası lokma dağıtımında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin vefayı bilen bir şehir olduğunu söyleyerek muhtarlara teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Vali Yardımcısı Şenol Esmer ve bütün hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gerçekleştirilen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ