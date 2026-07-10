Muhtarlardan merhum vali yardımcısına vefa - Son Dakika
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Muhtarlardan merhum vali yardımcısına vefa

Muhtarlardan merhum vali yardımcısına vefa
10.07.2026 14:58  Güncelleme: 15:03
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Kayseri Muhtarlar Derneği, geçtiğimiz haziran ayında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer anısına lokma dağıttı. Cuma namazı sonrası düzenlenen etkinliğe Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katılarak taziye mesajları verdi.

Kayseri'de Muhtarlar Derneği, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer için lokma dağıttı.

Muhtarlar Derneği tarafından geçtiğimiz haziran ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer için lokma dağıtıldı. Sahabiye Mahallesi'nde bulunan Hacı Mehmet Küçükçalık Camii'nde cuma namazı sonrası lokma dağıtımında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin vefayı bilen bir şehir olduğunu söyleyerek muhtarlara teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Vali Yardımcısı Şenol Esmer ve bütün hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gerçekleştirilen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Gökmen Çiçek, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Politika, Kayseri, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhtarlardan merhum vali yardımcısına vefa - Son Dakika

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