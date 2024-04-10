Kayseri\'de Vatandaşlar Polisleri Kutladı

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Kayseri'de bir grup vatandaş 'kavga var' diyerek çağırdıkları polisleri, meşale ve konfetilerle karşılayarak, Polis Haftalarını ve Ramazan Bayramlarını kutladı.

Kayseri'de bir grup vatandaş, 8-14 Nisan Polis Haftası ve Ramazan Bayramı nedeniyle polis ekiplerine sürpriz yaptı. İlk olarak vatandaşlar kavga olduğunu söyleyerek, ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Kocasinan Devriye Ekipler Amirliğinde görev yapan polisler vatandaşlar tarafından meşale ve konfetilerle karşılandı. 'En büyük polis bizim polis' sloganlarının atıldığı kutlamada; polislere pasta ikram edildi.

Kutlama sonrası açıklama yapan ve polislere çifte kutlama yapmak istediklerini söyleyen Tarık Kartal, "Polis teşkilatının yapmış olduğu özverili çalışmalardan dolayı bizde kendilerinin Polis Haftalarını, Ramazan Bayramlarını kutlamak ve teşekkür etmek mahiyetinde böyle bir sürpriz yapmak istedik. Yanlarında olmak istedik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında kendilerine başarılar diliyoruz. İyi ki varlar" dedi. - KAYSERİ