Kayseri'de Yağış ve Dolu, Vatandaşları Mağdur Etti - Son Dakika
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Kayseri'de Yağış ve Dolu, Vatandaşları Mağdur Etti

07.06.2026 00:17
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Kayseri'de etkili yağış ve dolu nedeniyle yolda kalan vatandaşlar AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri'de etkili olan kuvvetli yağış ve dolu nedeniyle araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar, AFAD ekipler tarafından kurtarıldı.

Kayseri'de öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış etkili oldu. Kent merkezinde bir anda bastıran yağış nedeniyle yollar su ile dolarken, sürücülerde zor anlar yaşadı. Kısa süreliğine dolu yağışının da etkili olduğu kentte suyla dolu caddelerde yolda kalan vatandaşların yardımına AFAD ekipleri koştu. Kocasinan ilçesinde bağlı Erkilet Bulvarı'nda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Vatandaşların araçları suyla kaplı caddelerden çıkarıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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