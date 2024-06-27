Kayseri\'de Yangın Vakalarında Artış Yaşanıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, termometrelerin 39'u dereceyi gösterdiği Kayseri'de bu yıl yangın vakalarında artış yaşandığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, 2024 yılı içerisinde acil çağrı merkezine 633 bin 771 ihbarın geldiğini, itfaiyeye ise 6 ayda 3 bin 745 ihbar geldiğini kaydetti. 2024 yılı içerisinde özellikle yangın vakalarında artış yaşandığını belirten Kızılkan; "Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, 2024 yılı içerisinde 112 Çağrı Merkezine toplam 633 bin 771 ihbar gelmiş olup, bu ihbarlar genel olarak sağlık, itfaiye, polis ve jandarma teşkilatlarını ilgilendirmektedir. Bu ihbarlardan 368 bin 723'ü vakaya dönüştürülmüş olup, 265 bin 48'i operasyonlara dönüşmek suretiyle 112 Çağrı Merkezi'nde bulunan acil müdahale ekipleri tarafından operasyonları gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede itfaiye teşkilatına gelen çağrıları incelediğimizde 6 bin 326 ihbarın gerçekleştiği bunlardan 5 bin 319'unun olaya dönüştüğü diğer kalan kısmının ise mükerrer ihbarlar olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu anlamda 112 Acil Çağrı Merkezi Türkiye'de tek bir numara olup, herhangi bir acil durum çerçevesinde açık adres belirtmek suretiyle 112 nolu telefon arandığında ilgili birimlere yönlendirilmek suretiyle en yakın itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirilmektedir" dedi.

Kızılkan; "Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 2024 yılı içerisinde 6 aylık olarak değerlendirdiğimizde 3 bin 745 vakaya müdahale ettiğimizi görüyoruz ki diğer yılların vaka sayılarına da baktığımızda ciddi bir artışın olduğunu görmekteyiz. Bu anlamda operasyonları yangın olarak değerlendirdiğimizde 2023 yılının ilk 6 ayında bin 214 olan yangın vakasının şu anda 2024 yılının ilk 6 ayında bin 833 olduğunu görüyoruz. Bu anlamda biz yangın sayısında ciddi bir artış olduğunu buna bağlı olarak da 17 noktada itfaiye istasyonu bulunan Büyükşehir Belediye'mizin 57 araçla olaylara müdahale ettiğini 308 personelimizin olduğunu halkımızla paylaşmak istiyoruz. Duyarlılığın artması operasyonlarda bizim başarımızı da önemli oranda etkileyecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ