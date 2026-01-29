A-Kayseri, 162 bin sorun tespit etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; akıllı şehir teknolojilerinde Türkiye'ye örnek olan yenilikçi ve ödüllü yapay zeka uygulaması A-Kayseri ile kentin sorunlarını hızla çözmeye devam ediyor. Bu kapsamda faaliyete geçtiği günden bu güne kadar A-Kayseri uygulaması ile yaklaşık 162 bin sorunun tespiti gerçekleştirildi ve sorunlara hızla müdahale edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından, geleceğin şehircilik vizyonu ile hayata geçirilen projelerle bilim, bilişim ve teknoloji dünyasına entegre hale gelen Büyükşehir, kadim kent Kayseri'yi modern kent seviyesine taşıyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen, kent yönetiminde dijital dönüşüm ve sürdürülebilir şehircilik vizyonunu bir üst seviyeye taşıyan yapay zeka tabanlı kentsel veri işleme platformu A-Kayseri, şehir genelinde yolları, kaldırımları, menholleri ve totemleri anlık olarak tarayarak yayına alındığı günden bu yana yaklaşık 162 bin sorunun tespitini gerçekleştirdi. Her gün kentin sokaklarında gezen araca entegre yapay zeka destekli kamera sistemi, karşılaştığı tüm fiziksel sorunları anında analiz ediyor ve verileri saniyeler içinde kontrol merkezine iletiyor. Böylece, sahadan merkeze akan kesintisiz bilgi akışı sayesinde tüm sorunlar, anlık olarak ilgili birimlere iletiliyor. İnsan gözünden kaçabilecek en küçük ayrıntıları dahi fark eden yapay zeka çukur, kırık kaldırım, çökmüş menhol, usülsüz totem gibi bozuklukları nokta atışı ile tespit ediyor. Gece-gündüz, düşük ışıkta veya yağışlı havada bile kesintisiz çalışarak şehrin her şartta güncel bir dijital haritasını oluşturuyor. Sistem yalnızca tespit etmekle kalmıyor, aynı güzergah tekrar görüntülendiğinde önceki verilerle karşılaştırma yaparak yapılan onarım veya değişiklikleri de otomatik olarak raporluyor. Eğitim verileri arttıkça kendini geliştiren platform, zamanla şehrin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayarak daha da akıllı hale geliyor. Her bir tespit, yüksek çözünürlüklü görsellerle kayıt altına alınıyor. Bu sayede karar süreçleri hızlanırken gereksiz ekip yönlendirmeleri ortadan kalkıyor. Belediye ekiplerine "doğru veri, doğru anda" ulaştırılarak hem hız hem de kaynak verimliliği sağlanıyor. A-Kayseri uygulaması ile bugüne kadar yaklaşık 162.000 nesne tespit edildi ve ilgili ekipler yönlendirilerek bu sorunların tamamına hızlı bir şekilde müdahale edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her gün sokakları dolaşarak şehri adım adım tarayan bu yapay zeka destekli sistem sayesinde şehir yaşamını daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirerek geleceğin şehir yönetimini bugünden hayata geçirmiş durumda. - KAYSERİ