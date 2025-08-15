Kayseri\'de Yaralı Şahin Bulundu, Tedavi Edilecek

Erciyes'te kaybolan yaralı bir şahin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin duyarlı ekibi tarafından bulunarak tedavi altına alındı. Şahin, sağlığına kavuştuğunda doğaya geri salınacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. bakım ve onarım ekibi, Erciyes Dağı'ndaki rutin çalışmalarını sürdürürken, arazide yaralı bir şahin buldu. Hızla müdahale edilen kuş, önce Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Yapılan ilk müdahalede, şahinin yabani bir tür olduğu ve tedavi edilmesi gerektiği belirlendi. Ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilen şahin, gerekli bakım ve tedavisi için ilgili birimlere sevk edildi. Yapılan incelemeler neticesinde, kuşun kızıl şahin türüne ait olduğu, özellikle açık arazilerde ve dağlık bölgelerde yaşam alanı bulunduğu belirlendi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından, kuşun sağlığına kavuşarak, Erciyes'te doğal yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm canlılara saygı ve gönül belediyeciliği anlayışıyla, sadece insana değil, doğaya ve yaban hayatına da duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. - KAYSERİ