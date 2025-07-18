Kayseri'de Yeni Bir Camii İnşaatı: Muhittin Birdal Camii - Son Dakika
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Kayseri'de Yeni Bir Camii İnşaatı: Muhittin Birdal Camii

Kayseri\'de Yeni Bir Camii İnşaatı: Muhittin Birdal Camii
18.07.2025 10:33  Güncelleme: 10:35
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever iş insanı Muhittin Birdal tarafından yaptırılan cami inşaatında incelemelerde bulundu. 840 metrekare inşaat alanına sahip cami, sosyal yaşamı destekleyecek özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş birliğiyle Anbar Mahallesi'nde yükselen, ibadetin yanı sıra sosyal yaşamı da destekleyen bir merkez olacak Muhittin Birdal Camii Camii inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin hayırseverleri ile anıldığını kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde hayata geçirdiği vizyon projelerle şehircilikte örnek olmaya devam ediyor. Altyapıdan ulaşıma, sosyal faaliyetlerden kültürel yatırımlara kadar her alanda sürdürülebilir bir şehircilik anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, kente değer katan projelerini hayırseverlerle iş birliği içerisinde sürdürüyor.

Bu çerçevede, belediye - hayırsever iş birliğiyle yapımına başlanan Muhittin Birdal Camii inşaatında çalışmalar sürerken Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da projede incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile hayırsever iş insanı Muhittin Birdal tarafından yaptırılan cami inşaatında gelinen son durum hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alırken, çalışmaları yürüten ekibe kolaylıklar diledi.

Hayırseverler şehri Kayseri

Burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin hayırseverleri ile anıldığına dikkat çekerek, "Hayır müesseseleri ile şehrimiz donatılıyor. Bunlardan birisi de Ağaç İşleri bölgemizdeki cami ihtiyacı için hayırsever dostumuz Muhittin Birdal kardeşimize rica ettik. Arsa da Ayata Vakfımızındı, Mehmet Ayata ağabeyimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine iyi niyetli ve samimi yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Muhittin Birdal Camii'nin yaklaşık 4 ay sonra ibadete açılacağını ifade ederek, yüklenici firma yetkililerine teşekkür etti. Büyükkılıç, hayırsever iş insanı Muhittin Birdal'a da hayırseverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Belediye - hayırsever iş birliği ile yükselen Muhittin Birdal Camii, Kayseri'nin imar ve sosyal yaşam alanlarında örnek bir yapı olarak yükseliyor. Toplam 840 metrekare inşaat alanına sahip olan cami, 560 metrekarelik zemin kat ve 220 metrekarelik birinci katıyla 632 kişilik ibadet kapasitesine ulaşacak. Aynı zamanda içerisinde bir okuma salonu yer alacak olan cami, yanında bulunan 60 metrekarelik şadırvanıyla birlikte sosyal yaşamın da merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

Kayseri'nin hayırsever ruhu ile şekillenen bu projeyle birlikte, Büyükşehir Belediyesi hem ibadet hem de sosyal yaşam alanlarını mahalleye kazandırarak, daha güçlü ve daha donanımlı bir şehir hedefinde emin adımlarla ilerliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Yeni Bir Camii İnşaatı: Muhittin Birdal Camii - Son Dakika

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