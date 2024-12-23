Kayseri'de Yeni Bir İbadet Alanı: Muhittin Birdal Camii Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Yeni Bir İbadet Alanı: Muhittin Birdal Camii Protokolü İmzalandı

Kayseri\'de Yeni Bir İbadet Alanı: Muhittin Birdal Camii Protokolü İmzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever iş birliğiyle inşa edilecek Muhittin Birdal Camii için protokol imzaladı. 633 kişilik kapasiteye sahip olacak cami, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde yer alacak ve şehirde önemli bir ibadet alanı sağlayacak.

23.12.2024 14:32  Güncelleme: 14:34
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever iş birliğiyle yapılacak olan Muhittin Birdal Camii için protokol imzaladı. 633 kişilik kapasitesiyle yeni cami, Kayseri'ye değerli bir ibadet alanı kazandıracak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlara etkin ve kaliteli hizmet sunarken, belediye ve hayırsever iş birliğiyle örnek teşkil eden projelere imza atmayı sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde yapılacak olan Muhittin Birdal Camii'nin inşaatı için hayırsever iş birliğiyle protokol imzaladı.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde, caminin yapımına dair protokole imza attı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, caminin yapılacağı Anbar Mahallesi'ne önemli bir ibadet alanı kazandırılacağı için büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Büyükkılıç, "Hayırseverimiz Muhittin Birdal ile Anbar Mahallesi'nde yapılacak olan cami için protokolü imzaladık. Kendisine, bu güzel hayra vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Yapılacak olan caminin şehrimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ne yapılacak olan Muhittin Birdal Camii, 778.51 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek. Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliğinin örnek bir projesi olan bu cami, 633 kişilik ibadet kapasitesiyle, Kayseri'nin büyüyen ve gelişen mahallelerinden birine önemli bir ibadet alanı kazandıracak. 2 katlı olarak inşa edilecek cami, içinde okuma salonu, kadınlar mahfili ve imam odası barındıracak. Ayrıca caminin yanında bir şadırvan da yer alacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Yeni Bir İbadet Alanı: Muhittin Birdal Camii Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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