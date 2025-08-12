Kayseri\'de Yeni Dönem Binicilik Eğitimleri Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlediği binicilik eğitimlerinde yeni dönem kayıtlarını başlattı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde Altın Bayrak ödüllü Avrupa Spor Şehri Kayseri'de spor faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporda marka kuruluşu Spor A.Ş. aracılığı ile kaliteli spor hizmetini çeşitlendirerek arttırıyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde hizmet veren Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlenen, 9 yaş ve üzeri herkesin katılabileceği binicilik eğitimlerinde, yeni dönem kurs kayıtları başladı. Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri yanında faaliyet gösteren Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde belirli periyotlarda düzenlenen ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören binicilik eğitimleri için yüz yüze gerçekleştirilecek kayıt işlemleri için müracaat günleri; Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar olarak kararlaştırılırken kayıt saatleri ise 09.00-19.00 şeklinde belirlendi.

Binicilik tutkunlarına keyifli bir deneyim yaşatacak eğitim programda haftada 2, toplamda 8 sınıf eğitim paketi içerisinde biniciliğe dair birçok konu, hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle kursiyerlere sunulacak. Vatandaşlar, yeni dönemlerde düzenlenecek binicilik eğitimleri hakkında detaylı bilgiye, 0530 375 00 38 numaralı telefon üzerinden ve Cırgalan Mah. 4121 Sokak Kocasinan/Kayseri adresindeki tesisten erişebilecek. - KAYSERİ