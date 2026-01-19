Vali Çiçek başkanlığında sağlık yatırımları hayata geçiyor

Kayseri'nin İncesu ilçesi Vali İhsan Aras Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılacak olan İncesu Diyaliz Merkezi ile Hacılar ilçesine yaptırılacak Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası yapım işine ait protokoller, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda ilk olarak, İncesu ilçesi Vali İhsan Aras Mahallesi'nde hayırsever Salih Hasır tarafından yaptırılacak olan; 6 cihazlı diyaliz merkezi ve 4 ünitli ağız ve diş sağlığı polikliniğini içeren İncesu Devlet Hastanesi Mürüvvet-Salih Hasır Diyaliz Merkezi yapım işine ilişkin protokol imzalandı. İmza törenine; Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Vali Yardımcısı Şenol Esmer, hayırsever iş insanı Salih Hasır ve eşi Mürüvvet Hasır, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

İkinci olarak, mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait taşınmaz üzerine hayırsever Ahmet Özöyürek tarafından yaptırılacak olan Hacılar Fikret-Kadriye Özöyürek Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapım işi ve söz konusu hizmet binasının Hacılar Belediyesi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'ne 10 yıllığına bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin protokol imzalandı. İkinci protokol imza törenine Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ile hayırseverler Fikret Özyürek ve Tugay Özyürek katıldı. Vali Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada hayırseverlere teşekkür ederek; "İmzalanan bu protokollerle ilimiz genelinde sağlık hizmetlerinin altyapısının güçlendirilmesini ve vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz. Başta hayırseverlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ