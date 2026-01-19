Vali Çiçek başkanlığında sağlık yatırımları hayata geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali Çiçek başkanlığında sağlık yatırımları hayata geçiyor

Vali Çiçek başkanlığında sağlık yatırımları hayata geçiyor
19.01.2026 12:03  Güncelleme: 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin İncesu ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla iki yeni sağlık tesisi için protokoller imzalandı. İncesu Diyaliz Merkezi ve Hacılar Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için yapılan anlaşmalar, il genelinde sağlık altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kayseri'nin İncesu ilçesi Vali İhsan Aras Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılacak olan İncesu Diyaliz Merkezi ile Hacılar ilçesine yaptırılacak Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası yapım işine ait protokoller, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda ilk olarak, İncesu ilçesi Vali İhsan Aras Mahallesi'nde hayırsever Salih Hasır tarafından yaptırılacak olan; 6 cihazlı diyaliz merkezi ve 4 ünitli ağız ve diş sağlığı polikliniğini içeren İncesu Devlet Hastanesi Mürüvvet-Salih Hasır Diyaliz Merkezi yapım işine ilişkin protokol imzalandı. İmza törenine; Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Vali Yardımcısı Şenol Esmer, hayırsever iş insanı Salih Hasır ve eşi Mürüvvet Hasır, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

İkinci olarak, mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait taşınmaz üzerine hayırsever Ahmet Özöyürek tarafından yaptırılacak olan Hacılar Fikret-Kadriye Özöyürek Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapım işi ve söz konusu hizmet binasının Hacılar Belediyesi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'ne 10 yıllığına bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin protokol imzalandı. İkinci protokol imza törenine Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ile hayırseverler Fikret Özyürek ve Tugay Özyürek katıldı. Vali Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada hayırseverlere teşekkür ederek; "İmzalanan bu protokollerle ilimiz genelinde sağlık hizmetlerinin altyapısının güçlendirilmesini ve vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz. Başta hayırseverlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Hacılar, Kayseri, İncesu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiçek başkanlığında sağlık yatırımları hayata geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:32:09. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Çiçek başkanlığında sağlık yatırımları hayata geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.