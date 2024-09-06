Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
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Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Tamamlandı

Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Tamamlandı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, Kayseri'de hizmet sunan kamu ve özel hastanelerde görevli sağlık personeline yönelik 'Yenidoğan Canlandırma Programı' (Neonatal Resüsitasyon Programı) eğitimi, 3-5 Eylül 2024 tarihleri arasında yapıldı.

06.09.2024 12:00
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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, Kayseri'de hizmet sunan kamu ve özel hastanelerde görevli sağlık personeline yönelik "Yenidoğan Canlandırma Programı" (Neonatal Resüsitasyon Programı) eğitimi, 3-5 Eylül 2024 tarihleri arasında yapıldı.

10 eğitimcinin görev aldığı programda, doktor, hemşire, ebe, paramedik ve acil tıp teknisyenlerinden oluşan 47 kursiyer yer aldı. 3 süren teorik pratik eğitimlerin ardından düzenlenen sertifika töreni Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Akın, eğitmenler ve kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Sertifika töreni öncesi konuşan İl Sağlık Müdürü Erşan; "NRP olarak adlandırdığımız diğer adıyla Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimleri en kıymet verdiğimiz eğitim süreçlerinden birisidir. Doğum hanede çalışan veya bebeğe dokunan tüm sağlık personelimizin bu eğimi alması bizler için gerçekten çok değerli. Hepinizin eline emeğine sağlık. Öncelikle eğitimci arkadaşlarımıza emekleri için katılımcı arkadaşlarımıza da konuya gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etmek istiyorum" dedi.

İl Sağlık Müdürü Erşan'ın konuşmasının ardından katılımcılara sertifikaları, müdürlük yöneticileri ve eğitimciler tarafından teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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