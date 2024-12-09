Kayseri\'de Yol Güvenliği Artırılıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; vatandaşlardan gelen talebi anında değerlendirerek, Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı Mahallesi'nde yol güvenliğini arttırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra kırsalda da yol güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalara devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı trafik ekipleri, rutin kontroller sırasında tespit ettikleri eksiklikleri giderirken, vatandaşların taleplerini de imkanlar dahilinde yerine getiriyor. Bu kapsamda, ekipler tarafından Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı Mahallesi'nde, özellikle görüş açısının kısıtlı olduğu ve sık sık trafik kazalarının meydana geldiği bir noktada önemli bir önlem alındı. Yapılan uygulama ile kazaların önüne geçilmesi hedeflenirken bölgede, yol güvenliğini arttırmak amacıyla tümsek ayna montajı yapıldı. Bu sayede sürücülerin karşı yoldan gelen araçları daha rahat görmesi sağlanarak kazaların önüne geçilmesi planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda güvenliği arttırmaya yönelik çalışmalarına devam edecek. - KAYSERİ